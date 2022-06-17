2022-06-17
Китайский аппарат нашел «двойное» доказательство существования воды на Луне
Воду нашли в Океане Бурь на спутнике Земли.
Китайский аппарат нашел свидетельства существования воды на Луне© twitter.com/Thom_astro
Китайская миссия «Чанъэ-5», в рамках которой на Землю были доставлены образцы лунного грунта, позволила найти свидетельства существования воды на Луне. Причем, сделано это было как во время анализа на месте, так и в материалах, которые были переданы на нашу планету, сообщает
Миссия «Чанъэ-5» совершила посадку на Луне в 2020 году, благодаря чем удалось собрать самый молодой лунный материал из всех, которые когда-либо изучались. Вскоре после этого специальный модуль стартовал с Океана Бурь на спутнике Земли, неся образцы, которые были переданы на нашу планету.
Фаина Ваулина, ZN.ua