Китайский аппарат нашел «двойное» доказательство существования воды на Луне

Китайская миссия «Чанъэ-5», в рамках которой на Землю были доставлены образцы лунного грунта, позволила найти свидетельства существования воды на Луне. Причем, сделано это было как во время анализа на месте, так и в материалах, которые были переданы на нашу планету, сообщает Space.com.

Миссия «Чанъэ-5» совершила посадку на Луне в 2020 году, благодаря чем удалось собрать самый молодой лунный материал из всех, которые когда-либо изучались. Вскоре после этого специальный модуль стартовал с Океана Бурь на спутнике Земли, неся образцы, которые были переданы на нашу планету.