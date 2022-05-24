Китайский марсоход «впал в спячку» на Красной планете

На Марсе наступила зима, ровер получает недостаточно солнечного света для генерирования энергии, информирует ZN.ua.

Китайский марсоход «впал в спячку» на Красной планете
Китайский марсоход перешел в спящий режим из-за наступления зимы на Марсе
© NASA

Китайский марсоход Zhurong вошел в спящий режим. Это случилось из-за того, что на Красной планете наступила зима, что сопровождается похолоданием и мощными пылевыми бурями, сообщает Space.com.

Отмечается, что марсоход вошел в спящий режим 18 мая, когда температура днем начала опускаться до -20 градусов Цельсия, а ночью – до -100 градусов. Станция Tianwen 1, которая доставила ровер на Красную планету, также зафиксировала песчаные и пылевые бури над регионом, в котором находится Zhurong.


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Астрономы усомнились в корректности первых снимков черной дырыАстрономы усомнились в корректности первых снимков черной дыры
Высокие "технологии": роSSийский военный спутник с нацистским символом Z продержался в космосе всего 20 дней, фотоВысокие "технологии": роSSийский военный спутник с нацистским символом Z продержался в космосе всего 20 дней, фото
Человечество может стать межпланетным видом, но есть проблема – ученыеЧеловечество может стать межпланетным видом, но есть проблема – ученые
Наткнулись случайно: в Парагвае обнаружили новый вид змей, как они выглядятНаткнулись случайно: в Парагвае обнаружили новый вид змей, как они выглядят
На этой неделе с Землей сблизится самый крупный в 2022 году астероидНа этой неделе с Землей сблизится самый крупный в 2022 году астероид
Блок рекламы


Похожие новости
Марсианский вертолет «увидел» необычную местность на Красной планетеМарсианский вертолет «увидел» необычную местность на Красной планете
Вода на Марсе сохранялась намного дольше, чем предполагалось - данные китайского марсоходаВода на Марсе сохранялась намного дольше, чем предполагалось - данные китайского марсохода
Марсоход Perseverance прибыл в дельту древней реки для новой исследовательской кампанииМарсоход Perseverance прибыл в дельту древней реки для новой исследовательской кампании
На карликовой планете Церера обнаружили признаки вулканической активностиНа карликовой планете Церера обнаружили признаки вулканической активности
Марсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород МарсаМарсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород Марса
Китайский зонд «Чанъэ-5» на месте своей посадки на Луну обнаружил водуКитайский зонд «Чанъэ-5» на месте своей посадки на Луну обнаружил воду
Как марсоход "Кьюриосити" наткнулся на что-то похожее на цементКак марсоход "Кьюриосити" наткнулся на что-то похожее на цемент
Камеры марсохода Perseverance играют важнейшую роль в исследовании Красной планетыКамеры марсохода Perseverance играют важнейшую роль в исследовании Красной планеты
Марсианский вертолёт Ingenuity успешно совершил 13-й полёт над поверхностью Красной планетыМарсианский вертолёт Ingenuity успешно совершил 13-й полёт над поверхностью Красной планеты
Китайский марсоход Zhurong прислал новую панораму равнины Утопия в преддверии перехода в безопасный режимКитайский марсоход Zhurong прислал новую панораму равнины Утопия в преддверии перехода в безопасный режим
Последние новости
Подгружаем последние новости