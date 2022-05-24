2022-05-24
Китайский марсоход «впал в спячку» на Красной планете
На Марсе наступила зима, ровер получает недостаточно солнечного света для генерирования энергии, информирует
Китайский марсоход перешел в спящий режим из-за наступления зимы на Марсе© NASA
Китайский марсоход Zhurong вошел в спящий режим. Это случилось из-за того, что на Красной планете наступила зима, что сопровождается похолоданием и мощными пылевыми бурями, сообщает
Отмечается, что марсоход вошел в спящий режим 18 мая, когда температура днем начала опускаться до -20 градусов Цельсия, а ночью – до -100 градусов. Станция Tianwen 1, которая доставила ровер на Красную планету, также зафиксировала песчаные и пылевые бури над регионом, в котором находится Zhurong.
Фаина Ваулина, ZN.ua