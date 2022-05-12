Вода на Марсе сохранялась намного дольше, чем предполагалось - данные китайского марсохода

Китайский марсоход Zhurong обнаружил доказательства того, что вода сохранялась на Марсе намного дольше, чем ожидалось, - сообщает CNN .

Zhurong совершил посадку на большой равнине под названием Утопия в северном полушарии Марса 15 мая 2021 года - там же, где в 1976 году примарсился посадочный модуль НАСА «Wiking-2».

Основная миссия китайского марсохода, которая длилась три месяца, заключалась в поиске признаков древней жизни. Он исследовал минералы, окружающую среду и распределение воды и льда на равнине, которая является частью крупнейшего ударного кратера в марсианской северной низменности. Марсоход продолжает ссобирать информацию и и отправлять ее на орбитальный модуль Tianwen-1, вращающийся вокруг планеты.

Данные, полученные в результате первоначального исследования бассейна марсоходом, позволяют предположить, что в бассейне Utopia Planitia была вода в то время, когда многие ученые считали Марс сухим и холодным.

Исследование с подробным описанием результатов опубликовано в среду в журнале Science Advances .



Марс когда-то был теплым и влажным, но миллиарды лет назад, то-то изменилось, и планета превратилась в сухую холодную пустыню, каковой она является и по сей день. Красная планета вступила в этот период в так называемую амазонскую эпоху, которая началась около 3 миллиардов лет назад и продолжается до сих пор.

Китай опубликовал новые снимки Марса, сделанные марсоходом Zhurong. «Самым важным и новым моментом является то, что мы обнаружили гидрированные минералы на месте высадки, и эти минералы являются следствием взаимодействия с подповерхностными водами», — сказал ведущий автор исследования Ян Лю, научный сотрудник Государственной лаборатории космических исследований Китайской академии наук.

В частности, исследователи проанализировали данные марсохода Zhurong об обнаруженных отложениях и минералах. Они выявили гидратированный кремнезем и сульфаты, похожие на гидрированные минералы, обнаруженные другими миссиями, изучающими различные регионы красной планеты.

Исследователи определили, что грунт в месте посадки ровера Zhurong предстаставляет собой слой твердой корки. Такая корка может образовываться, когда значительное количество воды, будь то поднимающиеся грунтовые воды или таяющий подповерхностный лед превращают почву в твердую корку вследствие испарения.

Открытие этого слоя твердой корки, который толще твердой корки, вероятно, образованной атмосферным водяным паром, обнаруженным другими марсианскими миссиями, предполагает, что на равнине Утопия десятки миллионов лет назад был более активный круговорот воды, чем ожидали ученые.

Это добавляет к растущему количеству свидетельств, обнаруженных марсианскими миссиями, что красная планета прошла через несколько влажных и теплых, а затем сухих и холодных циклов, а не через одно резкое изменения климата.

По словам Ян Лю, эти климатические приливы и отливы могли быть результатом вулканической деятельности или ударов других небесных объектов.