Вода на Марсе сохранялась намного дольше, чем предполагалось - данные китайского марсохода

Китайские исследователи не исключают наличия воды под слоем грунта

Вода на Марсе сохранялась намного дольше, чем предполагалось - данные китайского марсохода
© China Xinhua News/Twitter

Китайский марсоход Zhurong обнаружил доказательства того, что вода сохранялась на Марсе намного дольше, чем ожидалось, - сообщает CNN.

Zhurong совершил посадку на большой равнине под названием Утопия в северном полушарии Марса 15 мая 2021 года - там же, где в 1976 году примарсился посадочный модуль НАСА «Wiking-2».

Основная миссия китайского марсохода, которая длилась три месяца, заключалась в поиске признаков древней жизни. Он исследовал минералы, окружающую среду и распределение воды и льда на равнине, которая является частью крупнейшего ударного кратера в марсианской северной низменности. Марсоход продолжает ссобирать информацию и и отправлять ее на орбитальный модуль Tianwen-1, вращающийся вокруг планеты.

Данные, полученные в результате первоначального исследования бассейна марсоходом, позволяют предположить, что в бассейне Utopia Planitia была вода в то время, когда многие ученые считали Марс сухим и холодным.

Исследование с подробным описанием результатов опубликовано в среду в журнале Science Advances.

Марс когда-то был теплым и влажным, но миллиарды лет назад, то-то изменилось, и планета превратилась в сухую холодную пустыню, каковой она является и по сей день. Красная планета вступила в этот период в так называемую амазонскую эпоху, которая началась около 3 миллиардов лет назад и продолжается до сих пор.

Китай опубликовал новые снимки Марса, сделанные марсоходом Zhurong. «Самым важным и новым моментом является то, что мы обнаружили гидрированные минералы на месте высадки, и эти минералы являются следствием взаимодействия с подповерхностными водами», — сказал ведущий автор исследования Ян Лю, научный сотрудник Государственной лаборатории космических исследований Китайской академии наук.

В частности, исследователи проанализировали данные марсохода Zhurong об обнаруженных отложениях и минералах. Они выявили гидратированный кремнезем и сульфаты, похожие на гидрированные минералы, обнаруженные другими миссиями, изучающими различные регионы красной планеты.

Исследователи определили, что грунт в месте посадки ровера Zhurong предстаставляет собой слой твердой корки. Такая корка может образовываться, когда значительное количество воды, будь то поднимающиеся грунтовые воды или таяющий подповерхностный лед превращают почву в твердую корку вследствие испарения.

Открытие этого слоя твердой корки, который толще твердой корки, вероятно, образованной атмосферным водяным паром, обнаруженным другими марсианскими миссиями, предполагает, что на равнине Утопия десятки миллионов лет назад был более активный круговорот воды, чем ожидали ученые.

Это добавляет к растущему количеству свидетельств, обнаруженных марсианскими миссиями, что красная планета прошла через несколько влажных и теплых, а затем сухих и холодных циклов, а не через одно резкое изменения климата.

По словам Ян Лю, эти климатические приливы и отливы могли быть результатом вулканической деятельности или ударов других небесных объектов.


Юлия Мельничук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новые варианты Омикрона вызовут новые волны заболеваемости COVID-19 - исследователиНовые варианты Омикрона вызовут новые волны заболеваемости COVID-19 - исследователи
Украинские ученые открыли неожиданное свойство ремдезевира, которым лечат COVID-19Украинские ученые открыли неожиданное свойство ремдезевира, которым лечат COVID-19
Вселенная «относительно скоро» может перестать расширятьсяВселенная «относительно скоро» может перестать расширяться
ВМО сделала неутешительный прогноз относительно глобального потепленияВМО сделала неутешительный прогноз относительно глобального потепления
Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимки галактики-соседки Млечного ПутиТелескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимки галактики-соседки Млечного Пути
Блок рекламы


Похожие новости
Пентагон уже использует данные о войне в Украине для обучения искусственного интеллектаПентагон уже использует данные о войне в Украине для обучения искусственного интеллекта
Почему вскипячённая в микроволновке вода невкусная: мнение специалистов
Жизнь на суперземлях сможет продержаться дольше из-за лучшей защиты от космического излученияЖизнь на суперземлях сможет продержаться дольше из-за лучшей защиты от космического излучения
Учёные передали данные при помощи быстрых нейтроновУчёные передали данные при помощи быстрых нейтронов
Virgin Galactic подняла цены: 100 билетов в космос проданы намного дороже начальной стоимости
Учёные из США предложили использовать бактерии для производства ракетного топлива и кислорода на МарсеУчёные из США предложили использовать бактерии для производства ракетного топлива и кислорода на Марсе
Минивертолет NASA успешно совершил очередной испытательный полет на МарсеМинивертолет NASA успешно совершил очередной испытательный полет на Марсе
Китайцы установили, что Луна остыла позже, чем предполагалосьКитайцы установили, что Луна остыла позже, чем предполагалось
Разлив озер внутри кратеров на древнем Марсе вызывал огромные наводнения: новое исследованиеРазлив озер внутри кратеров на древнем Марсе вызывал огромные наводнения: новое исследование
InSight обнаружил значительную сейсмоактивность на МарсеInSight обнаружил значительную сейсмоактивность на Марсе
Последние новости
Подгружаем последние новости