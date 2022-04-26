2022-04-26
Пентагон уже использует данные о войне в Украине для обучения искусственного интеллекта
Это может помочь просчитать все возможные шаги роSSийского командования, информирует
Искусственный интеллект обучается на данных о войне, чтобы просчитывать шаги россиян
Пентагон использует искусственный интеллект и технологии машинного обучения для анализа широкого спектра информации, которая поступает с войны, развязанной в Украине Россией. Это позволяет лучше разобраться в роSSийской тактике и стратегии, рассказал изданию
«Мы обязательно проводим последующий анализ того, что видели в отношении роSSийской тактики», - заявил он. Все данные вносятся в специальную базу данных, которая используется для обучения искусственного интеллекта, что позволяет улучшать его работу.
Фаина Ваулина, ZN.ua