Пентагон уже использует данные о войне в Украине для обучения искусственного интеллекта

Пентагон использует искусственный интеллект и технологии машинного обучения для анализа широкого спектра информации, которая поступает с войны, развязанной в Украине Россией . Это позволяет лучше разобраться в роSSийской тактике и стратегии, рассказал изданию Defense one директор по оборонным исследованиям и инженерным разработкам по модернизации Министерства обороны США Мейнард Холидей.

«Мы обязательно проводим последующий анализ того, что видели в отношении роSSийской тактики», - заявил он. Все данные вносятся в специальную базу данных, которая используется для обучения искусственного интеллекта, что позволяет улучшать его работу.