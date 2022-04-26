Пентагон уже использует данные о войне в Украине для обучения искусственного интеллекта

Это может помочь просчитать все возможные шаги роSSийского командования, информирует ZN.ua.

Пентагон уже использует данные о войне в Украине для обучения искусственного интеллекта
Искусственный интеллект обучается на данных о войне, чтобы просчитывать шаги россиян
© depositphotos / Syda_Productions

Пентагон использует искусственный интеллект и технологии машинного обучения для анализа широкого спектра информации, которая поступает с войны, развязанной в Украине Россией. Это позволяет лучше разобраться в роSSийской тактике и стратегии, рассказал изданию Defense one директор по оборонным исследованиям и инженерным разработкам по модернизации Министерства обороны США Мейнард Холидей.

«Мы обязательно проводим последующий анализ того, что видели в отношении роSSийской тактики», - заявил он. Все данные вносятся в специальную базу данных, которая используется для обучения искусственного интеллекта, что позволяет улучшать его работу.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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