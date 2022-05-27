Беспилотники, которые используют ВСУ в войне с Россией

Бойцы ВСУ активно и очень эффективно используют против роSSийских оккупантов беспилотные летающие аппараты. Сегодня мы расскажем, какие конкретно беспилотники есть на вооружении украинской армии.

Bayraktar TB2

Одним из самых лучших беспилотников в ВСУ является турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2 (см. фото вверху). Его используют в основном для поражения военной техники врага (есть управляемые противотанковые ракеты, авиабомбы). С его помощью украинские бойцы уничтожили несколько роSSийских военных катеров возле острова Змеиный в Черном море.

В 2022 году планировали начать выпускать Bayraktar на украинском предприятии, но из-за войны эти планы отложили.

Беспилотник PD-2

Украинский многоцелевой беспилотник PD-2 появился в 2020 году. Он используется для разведки, а также для нанесения бомбового удара. Его максимальная скорость составляет 140 км/ч, дальность – 1000 км, а продолжительность полета – 10 часов.

Spectator-M1

Этот украинский беспилотник появился в 2014 году. Он предназначен для ведения разведки и аэрофотосъемки. От некоторых аналогов он отличается тем, что имеет защиту против РЭБ.

"Берегиня"

Это тоже украинский беспилотник, и у него тоже есть защита от РЭБ. Его активно используют артиллеристы ВСУ для атак на военную технику и личный состав роSSийских войск. В комплекс входят 3 беспилотника и наземная станция управления.

"Фурия"

"Фурию" используют с 2014 года. Он ведет разведку и корректирует артиллерийский огонь. Боевой радиус его применения – 50 км. В воздухе он может находиться до 3 часов. Была информация, что Минобороны Украины в 2021 году прекратило закупки этого БПЛА.

"Лелека-100"

Еще один украинский беспилотник, предназначенный для ведения разведки. Он применяется с 2017 года, а взят на вооружение ВСУ в 2021 году. Максимальная высота полета – 1,5 км, крейсерская скорость – 60-70 км/ч, а время полета – до 2,5 часов.

"Пилум"

Новейший украинский дрон-камикадзе, который прошел испытания в 2021 году. Его можно развернуть всего за 2 минуты. Он может нести боеголовку весом 2 кг или планирующую бомбу в 5 кг. Дальность поражения цели – до 50 км.

Это далеко не все беспилотники, которые сейчас используют ВСУ. Международные партнеры постоянно расширяют ассортимент, помогая украинским бойцам уничтожать роSSийских оккупантов.

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