Беспилотники, которые используют ВСУ в войне с Россией

Бойцы ВСУ активно и очень эффективно используют против роSSийских оккупантов беспилотные летающие аппараты. Сегодня мы расскажем, какие конкретно беспилотники есть на вооружении украинской армии.

Названы беспилотники, которые используют ВСУ в войне с Россией

Bayraktar TB2

Одним из самых лучших беспилотников в ВСУ является турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2 (см. фото вверху). Его используют в основном для поражения военной техники врага (есть управляемые противотанковые ракеты, авиабомбы). С его помощью украинские бойцы уничтожили несколько роSSийских военных катеров возле острова Змеиный в Черном море.

В 2022 году планировали начать выпускать Bayraktar на украинском предприятии, но из-за войны эти планы отложили.

Беспилотник PD-2

Названы беспилотники, которые используют ВСУ в войне с Россией

Украинский многоцелевой беспилотник PD-2 появился в 2020 году. Он используется для разведки, а также для нанесения бомбового удара. Его максимальная скорость составляет 140 км/ч, дальность – 1000 км, а продолжительность полета – 10 часов.

Spectator-M1

Названы беспилотники, которые используют ВСУ в войне с Россией

Этот украинский беспилотник появился в 2014 году. Он предназначен для ведения разведки и аэрофотосъемки. От некоторых аналогов он отличается тем, что имеет защиту против РЭБ.

"Берегиня"

Названы беспилотники, которые используют ВСУ в войне с Россией

Это тоже украинский беспилотник, и у него тоже есть защита от РЭБ. Его активно используют артиллеристы ВСУ для атак на военную технику и личный состав роSSийских войск. В комплекс входят 3 беспилотника и наземная станция управления.

"Фурия"

Названы беспилотники, которые используют ВСУ в войне с Россией

"Фурию" используют с 2014 года. Он ведет разведку и корректирует артиллерийский огонь. Боевой радиус его применения – 50 км. В воздухе он может находиться до 3 часов. Была информация, что Минобороны Украины в 2021 году прекратило закупки этого БПЛА.

"Лелека-100"

Названы беспилотники, которые используют ВСУ в войне с Россией

Еще один украинский беспилотник, предназначенный для ведения разведки. Он применяется с 2017 года, а взят на вооружение ВСУ в 2021 году. Максимальная высота полета – 1,5 км, крейсерская скорость – 60-70 км/ч, а время полета – до 2,5 часов.

"Пилум"

Новейший украинский дрон-камикадзе, который прошел испытания в 2021 году. Его можно развернуть всего за 2 минуты. Он может нести боеголовку весом 2 кг или планирующую бомбу в 5 кг. Дальность поражения цели – до 50 км.

Названы беспилотники, которые используют ВСУ в войне с Россией

Это далеко не все беспилотники, которые сейчас используют ВСУ. Международные партнеры постоянно расширяют ассортимент, помогая украинским бойцам уничтожать роSSийских оккупантов.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина устроила оккупантам сеанс лечения имперской мании величия.


Максимов Віталій, Тудей

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