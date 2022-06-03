2022-06-03
Марсоход NASA принял первое самостоятельное решение
Ровер решил, какие образцы грунта без прямого приказа с Земли, информирует
Perseverance может сам решать, какие образцы собирать на Марсе© NASA
NASA наделило марсоход Perseverance способностью самостоятельно выбирать цели для сбора образцов, что должно ускорить развитие науки на Марсе. Без прямого указания с Земли ровер «выстрелил» по двум целям с помощью своего инструмента SuperCam, сообщает
«Обычно, когда команда марсохода выбирает цели, наблюдения не проводятся до следующего дня», — заявил Роджер Винс, главный исследователь SuperCam.
Фаина Ваулина, ZN.ua