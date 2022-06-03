Марсоход NASA принял первое самостоятельное решение

Ровер решил, какие образцы грунта без прямого приказа с Земли, информирует ZN.ua.

Марсоход NASA принял первое самостоятельное решение
Perseverance может сам решать, какие образцы собирать на Марсе
© NASA

NASA наделило марсоход Perseverance способностью самостоятельно выбирать цели для сбора образцов, что должно ускорить развитие науки на Марсе. Без прямого указания с Земли ровер «выстрелил» по двум целям с помощью своего инструмента SuperCam, сообщает Space.com.

«Обычно, когда команда марсохода выбирает цели, наблюдения не проводятся до следующего дня», — заявил Роджер Винс, главный исследователь SuperCam.


Фаина Ваулина, ZN.ua





Интересные новости
В июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планетВ июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планет
Эволюция происходит в четыре раза быстрее предполагаемого – ученыеЭволюция происходит в четыре раза быстрее предполагаемого – ученые
Ученые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлениюУченые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлению
Из вод реки Тигр на время поднялся город возрастом 3400 летИз вод реки Тигр на время поднялся город возрастом 3400 лет
Китайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников StarlinkКитайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников Starlink
Блок рекламы


Похожие новости
NASA показало, как вертолет Ingenuity «видит» поверхность МарсаNASA показало, как вертолет Ingenuity «видит» поверхность Марса
Китайский марсоход «впал в спячку» на Красной планетеКитайский марсоход «впал в спячку» на Красной планете
Получено первое фото тени черной дыры в центре Млечного путиПолучено первое фото тени черной дыры в центре Млечного пути
Вода на Марсе сохранялась намного дольше, чем предполагалось - данные китайского марсоходаВода на Марсе сохранялась намного дольше, чем предполагалось - данные китайского марсохода
Аппарат NASA зафиксировал рекордное по мощности марсотрясениеАппарат NASA зафиксировал рекордное по мощности марсотрясение
Марсоход Perseverance прибыл в дельту древней реки для новой исследовательской кампанииМарсоход Perseverance прибыл в дельту древней реки для новой исследовательской кампании
Марсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород МарсаМарсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород Марса
NASA TESS передала пятитысячного «кандидата в экзопланеты» на ЗемлюNASA TESS передала пятитысячного «кандидата в экзопланеты» на Землю
NASA впервые скорректировало курс космического телескопа «Джеймс Уэбб»
Космический аппарат NASA впервые "задел" Солнце
Последние новости
Подгружаем последние новости