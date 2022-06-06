2022-06-06
Марсоход Curiosity обнаружил странные «столпы» на Красной планете
Загадочные структуры указывают на то, насколько сложной является геология Марса, информирует
Загадочные "столпы" попали на снимок марсохода Curiosity© NASA
Марсоход NASA Curiosity сделал снимок загадочных изогнутых «столпов» на Красной планете. Как сообщает
«Шипы, скорее всего, представляют собой зацементированные заполнения древних трещин в осадочной породе. Она была образована слоями песка и воды, но остальная часть каменной структуры была сделана из более мягкого материала и была разрушена эрозией», — заявили представители Института SETI.
Фаина Ваулина, ZN.ua