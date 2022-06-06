Марсоход Curiosity обнаружил странные «столпы» на Красной планете

Марсоход NASA Curiosity сделал снимок загадочных изогнутых «столпов» на Красной планете. Как сообщает Space.com , изображение было получено на 3473 сол (марсианский день) миссии ровера на планете, 6 августа Curiosity завершит первое десятилетия пребывания на ней.

«Шипы, скорее всего, представляют собой зацементированные заполнения древних трещин в осадочной породе. Она была образована слоями песка и воды, но остальная часть каменной структуры была сделана из более мягкого материала и была разрушена эрозией», — заявили представители Института SETI.