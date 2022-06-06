Марсоход Curiosity обнаружил странные «столпы» на Красной планете

Загадочные структуры указывают на то, насколько сложной является геология Марса, информирует ZN.ua.

Марсоход Curiosity обнаружил странные «столпы» на Красной планете
Загадочные "столпы" попали на снимок марсохода Curiosity
© NASA

Марсоход NASA Curiosity сделал снимок загадочных изогнутых «столпов» на Красной планете. Как сообщает Space.com, изображение было получено на 3473 сол (марсианский день) миссии ровера на планете, 6 августа Curiosity завершит первое десятилетия пребывания на ней.

«Шипы, скорее всего, представляют собой зацементированные заполнения древних трещин в осадочной породе. Она была образована слоями песка и воды, но остальная часть каменной структуры была сделана из более мягкого материала и была разрушена эрозией», — заявили представители Института SETI.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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