2022-06-06
Астрономы обнаружили суперземлю, которая вращается вокруг близкой к Солнцу звезды
Планета совершает оборот вокруг звезды за 11 дней.
Экзопланета совершает оборот вокруг звезды за 11 дней© NASA
Группа астрономов с помощью телескопа Subaru обнаружила суперземлю, которая вращается вокруг звезды, расположенной недалеко от Солнца. Как сообщает
Суперземлями называются планеты, размеры которых больше, чем у Земли, но не дотягивают до размеров Нептуна. Новооткрытое небесное тело вращается вокруг звезды, которая находится на расстоянии 36,6 световых лет от Солнца.
Фаина Ваулина, ZN.ua