Астрономы обнаружили суперземлю, которая вращается вокруг близкой к Солнцу звезды

Группа астрономов с помощью телескопа Subaru обнаружила суперземлю, которая вращается вокруг звезды, расположенной недалеко от Солнца. Как сообщает Phys.org , планета, получившая название Ross 508 b, примерно в четыре раза больше, чем Земля.

Суперземлями называются планеты, размеры которых больше, чем у Земли, но не дотягивают до размеров Нептуна. Новооткрытое небесное тело вращается вокруг звезды, которая находится на расстоянии 36,6 световых лет от Солнца.