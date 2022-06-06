Астрономы обнаружили суперземлю, которая вращается вокруг близкой к Солнцу звезды

Планета совершает оборот вокруг звезды за 11 дней.

Астрономы обнаружили суперземлю, которая вращается вокруг близкой к Солнцу звезды
Экзопланета совершает оборот вокруг звезды за 11 дней
© NASA

Группа астрономов с помощью телескопа Subaru обнаружила суперземлю, которая вращается вокруг звезды, расположенной недалеко от Солнца. Как сообщает Phys.org, планета, получившая название Ross 508 b, примерно в четыре раза больше, чем Земля.

Суперземлями называются планеты, размеры которых больше, чем у Земли, но не дотягивают до размеров Нептуна. Новооткрытое небесное тело вращается вокруг звезды, которая находится на расстоянии 36,6 световых лет от Солнца.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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