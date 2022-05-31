Астрономы зафиксировали странный сигнал из космоса

Ученые из Университета Сиднея зафиксировали необычные радиосигналы, которые исходят от нейтронной звезды. По словам исследователей, их открытие может полностью изменить представление об этих уникальных звездных системах, сообщает Science alert.

Ученые сделали открытие во время наблюдений за областью Vela-X 1 в Млечном Пути, которая располагается на расстоянии около 1300 световых лет от Земли. Исследователи заметили странную вспышку и «импульс», который длился всего 300 миллисекунд.