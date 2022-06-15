Китай заявил о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации – Bloomberg
Власти страны сначала опубликовали заявление об этом, а затем удалили его, информирует
Китай заявил о том, что крупнейший в мире радиотелескоп FAST или Sky Eye зафиксировали сигнал инопланетной цивилизации. Как
Узкополосные электромагнитные сигналы, которые зафиксировал FAST, отличаются от тех, которые были зафиксированы раньше, исследователи продолжает их изучение. Об открытии сообщил Чжан Тонцзе, главный научный сотрудник группы по поиску внеземных цивилизаций, которая была создана Пекинским педагогическим университетом, Национальной астрономической обсерваторией Китайской академии наук и Калифорнийским университетом в Беркли.