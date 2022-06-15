Китай заявил о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации – Bloomberg

Власти страны сначала опубликовали заявление об этом, а затем удалили его, информирует ZN.ua.

Китай заявил о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации – Bloomberg
Телескоп FAST, вероятно, зафиксировал сигнал инопланетной цивилизации
© Xinhua

Китай заявил о том, что крупнейший в мире радиотелескоп FAST или Sky Eye зафиксировали сигнал инопланетной цивилизации. Как сообщает Bloomberg, сообщение об этом было опубликовано государственной газетой Science and Technology Daily, которая затем удалила пост об открытии.

Узкополосные электромагнитные сигналы, которые зафиксировал FAST, отличаются от тех, которые были зафиксированы раньше, исследователи продолжает их изучение. Об открытии сообщил Чжан Тонцзе, главный научный сотрудник группы по поиску внеземных цивилизаций, которая была создана Пекинским педагогическим университетом, Национальной астрономической обсерваторией Китайской академии наук и Калифорнийским университетом в Беркли.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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