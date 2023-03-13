Вчені заявили про «незворотну деградацію» легендарної дельти Нілу

Це може поставити під загрозу 60 мільйонів єгиптян.

Вчені заявили про «незворотну деградацію» легендарної дельти Нілу
Дельта Нілу опинилася під загрозою
© NASA

Вчені з Інженерної школи Університету Південної Каліфорнії заявили про те, що легендарна дельта Ніла зіткнулася з загрозою існуванню через забруднення важкими металами, берегову ерозію та проникнення морської води, повідомляє SciTechDaily.

Вплив забруднення на річку особливо помітний в Єгипті – густонаселеній та посушливій країні вниз за течією Нілу, яка залежить від річки як від єдиного джерела води для пиття та зрошення сільськогосподарських культур. Тобто зникнення річки поставить під загрозу 60 мільйонів єгиптян, які покладаються на неї у всіх аспектах життя.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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