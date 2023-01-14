Вчені знайшли потаємні двері у Великій Китайській стіні

Більшість цих дверей використовувалася розвідниками.

Вчені знайшли потаємні двері у Великій Китайській стіні
У Китайській стіні знайшли потаємні двері
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Вчені виявили руїни 130 потаємних дверей у Великій Китайській стіні. Їх вдалося знайти завдяки безперервній зйомці з високою роздільною здатністю, повідомляє «Сіньхуа».

На основі детального аналізу зображень та особистого відвідування дверей, вчені зробили висновок, що кожна з них проектувалася таким чином, щоб повністю відповідати місцевій топографії. У минулому ці потайні двері використовувалися для пересування розвідників. Деякі з них були спроектовані як канали зв'язку між внутрішньою та зовнішньою частинами Великої стіни, а також для торгівлі та комерції.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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