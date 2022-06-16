Астрономы нашли черную дыру, которая растет быстрее всех других

Астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая растет быстрее всех других, обнаруженных на данный момент. Как сообщает Space.com , масса этого гиганта составляет три миллиарда масс Солнца, а скорость, с которой он поглощает материю, заставляет его невероятно быстро расти.

Другие черные дыры подобных размеров перестали расти еще миллиарды лет назад. Но недавно открытый объект все еще продолжает это делать. Сейчас он в 500 раз больше, чем Стрелец А* - сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути.