Ученые нашли неожиданного древнейшего предка человека

Более столетия назад ученые открыли загадочную окаменелость, которая была обнаружена в шотландском карьере. Останки принадлежали беззубому существу, похожему на угря, с хрящевым скелетом. Прошло 130 лет с момента открытия Palaeospondylus gunni, а однозначно классифицировать его так и не удалось. Теперь же группа ученых определила, что эта загадочная древняя рыба может быть древнейшим предком человека, сообщает Live Science.

По словам ведущего автора исследования Тацуя Хирасавы из Токийского университета, для того, чтобы поместить существо на эволюционное древо, необходимо идентифицировать каждый элемент его скелета. Маленькую рыбку сопровождают загадки из-за двух факторов: крошечного размера (длина ее тела составляет всего шесть сантиметров) и того, что окаменение резко сжало скелет, превратив кости в искаженную массу. По словам Хирасивы, «это был палеонтологический кошмар».