«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе

На поверхности астероида Рюгу обнаружили более 20 аминокислот, информирует ZN.ua.

«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе
На астероиде Рюгу нашли 20 аминокислот
© JAXA

Ученым впервые удалось найти «строительные блоки жизни» на астероиде, который находится в космосе. Более 20 аминокислот были найдены на астероиде Рюгу, который находится на расстоянии 320 миллионов километров от Земли, сообщает Science Alert.

Первое в своем роде открытие ученые сделали благодаря образцам, доставленным на нашу планету станцией «Хаябуса-2», которая «коснулась» поверхности астероида в 2019 году. Тогда она собрала 5,4 грамма вещества небесного тела, поместив их в специальный контейнер, который и был доставлен на Землю.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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