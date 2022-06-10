«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе

Ученым впервые удалось найти «строительные блоки жизни» на астероиде, который находится в космосе. Более 20 аминокислот были найдены на астероиде Рюгу, который находится на расстоянии 320 миллионов километров от Земли, сообщает Science Alert.

Первое в своем роде открытие ученые сделали благодаря образцам, доставленным на нашу планету станцией «Хаябуса-2», которая «коснулась» поверхности астероида в 2019 году. Тогда она собрала 5,4 грамма вещества небесного тела, поместив их в специальный контейнер, который и был доставлен на Землю.