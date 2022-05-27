В Аргентине нашли останки "дракона смерти": летающий ящер был пугающим зрелищем

В Аргентине нашли окаменелости двух огромных птерозавров Thanatosdrakon amaru. Они погибли одновременно 86-87 миллионов лет назад.

Об этом сообщает Dailymail.

Thanatosdrakon amaru — пока единственный представитель своего рода. Данное ему родовое название переводится с языка индейцев как "дракон смерти", а видовое — отсылает к змею Амару из мифологии инков, информирует Апостроф.

Это самый крупный птерозавр, обнаруженный в Южной Америке, и одно из самых больших летающих позвоночных, когда-либо живших на Земле. Исследователи сказали, что "зверь", вероятно, был пугающим зрелищем, поскольку охотился на свою добычу с доисторического неба.


Окаменелости птерозавров хорошо сохранились. Это большая редкость, так как кости этих ящеров хрупкие и обычно их находят в виде мелких кусочков.

Обнаруженные птерозавры могли быть родителем и детенышем — на момент гибели они были рядом, при этом один из них еще не был взрослым. Но у палеонтологов нет доказательств степени родства.

Подсчитано, что этот грозный вид жил по крайней мере за 20 миллионов лет до того, как 66 миллионов лет назад удар астероида уничтожил около трех четвертей жизни на планете.

Вот так гигант выглядит в сравнении со школьным автобусом.


Инна Погрибная, Апостроф

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