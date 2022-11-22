З крилами та хоботком: вчені знайшли останки давніх химерних істот

Істоти мешкали в океанах Землі близько 500 мільйонів років тому, інформує ZN.ua.

З крилами та хоботком: вчені знайшли останки давніх химерних істот
Вчені до кінця не знають, до якої групи належить дивна істота
© Science Alert

Вчені виявили в Уельсі скам'янілості древніх родичів членистоногих, які мали крила і хоботки. Усього дослідники знайшли дві скам'янілості завдовжки три та 13 міліметрів, повідомляє Science Alert.

Незважаючи на крихітні розміри, істоти стали несподіваною знахідкою та зацікавили вчених. Скам'янілості виглядали як опабініїди — м'якотілі тварини, що вимерли, з мордою. Але вони мешкали на Землі на 40 мільйонів років пізніше, ніж найпізніша відома опабініїда.

Динокарідіди (Dinocaridida), до яких належать опабініїди (opabiniids) і радіодонти (radiodonta), були поширені на Землі після кембрійського вибуху, де переважав океан, близько 500 млн років тому.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Навіть «помірна» ядерна війна може суттєво вплинути на клімат – вченіНавіть «помірна» ядерна війна може суттєво вплинути на клімат – вчені
У Китаї розробили "вбивцю дронів": фото та характеристики нової машини ППОУ Китаї розробили "вбивцю дронів": фото та характеристики нової машини ППО
У Києві в печерах знайшли стародавні ієрогліфи та варязькі символи: фотоУ Києві в печерах знайшли стародавні ієрогліфи та варязькі символи: фото
Корабель «Оріон» показав, як виглядає Земля з космосуКорабель «Оріон» показав, як виглядає Земля з космосу
NASA успішно запустило місячну ракету та космічний корабельNASA успішно запустило місячну ракету та космічний корабель
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені розповіли, навіщо насправді єгиптяни муміфікували своїх покійнихВчені розповіли, навіщо насправді єгиптяни муміфікували своїх покійних
Вчені проголосували за додавання нових префіксів до Міжнародної системи одиницьВчені проголосували за додавання нових префіксів до Міжнародної системи одиниць
У Києві в печерах знайшли стародавні ієрогліфи та варязькі символи: фотоУ Києві в печерах знайшли стародавні ієрогліфи та варязькі символи: фото
В Іспанії виявили останки стародавньої черепахи розміром з легкову машинуВ Іспанії виявили останки стародавньої черепахи розміром з легкову машину
Навіть «помірна» ядерна війна може суттєво вплинути на клімат – вченіНавіть «помірна» ядерна війна може суттєво вплинути на клімат – вчені
Вчені розповіли про острів, який нагрівається найшвидше на планетіВчені розповіли про острів, який нагрівається найшвидше на планеті
Вчені заявили про «цвітіння» мікроскопічного життя під антарктичною кригоюВчені заявили про «цвітіння» мікроскопічного життя під антарктичною кригою
Вчені відтворили зовнішність жінки, яка жила в Норвегії в СередньовіччіВчені відтворили зовнішність жінки, яка жила в Норвегії в Середньовіччі
Людство поступово втрачає здатність до розмноження – вченіЛюдство поступово втрачає здатність до розмноження – вчені
Вчені знайшли молюска, якого вважали вимерлим 40 тисяч років томуВчені знайшли молюска, якого вважали вимерлим 40 тисяч років тому
Последние новости
Подгружаем последние новости