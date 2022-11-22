2022-11-22
З крилами та хоботком: вчені знайшли останки давніх химерних істот
Істоти мешкали в океанах Землі близько 500 мільйонів років тому, інформує
Вчені до кінця не знають, до якої групи належить дивна істота© Science Alert
Вчені виявили в Уельсі скам'янілості древніх родичів членистоногих, які мали крила і хоботки. Усього дослідники знайшли дві скам'янілості завдовжки три та 13 міліметрів, повідомляє
Незважаючи на крихітні розміри, істоти стали несподіваною знахідкою та зацікавили вчених. Скам'янілості виглядали як опабініїди — м'якотілі тварини, що вимерли, з мордою. Але вони мешкали на Землі на 40 мільйонів років пізніше, ніж найпізніша відома опабініїда.
Динокарідіди (Dinocaridida), до яких належать опабініїди (opabiniids) і радіодонти (radiodonta), були поширені на Землі після кембрійського вибуху, де переважав океан, близько 500 млн років тому.
Фаїна Вауліна, ZN.ua