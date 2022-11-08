Астрономи виявили неподалік Сонця останки найдавнішої відомої планетної системи
Вона знаходиться на відстані лише 90 світлових років від нас, інформує
Вченим вдалося знайти найдавнішу відому мертву зірку, яка в минулому була оточена кам'янистими планетами. Вона знаходиться на відстані 90 світлових років від Землі, повідомляє
Зірка є так званим білим карликом – «трупом», що залишився після того, як у зірки закінчилося паливо у вигляді водню. Це була звичайна зірка, яка народилася 10,7 мільярда років тому, тобто через три мільярди років після Великого вибуху. Об'єкт отримав позначення WDJ2147-4035, він є одним із двох білих карликів, забруднених планетарними хмарами, які були нещодавно відкриті обсерваторією Gaia.