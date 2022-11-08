Астрономи виявили неподалік Сонця останки найдавнішої відомої планетної системи

Вона знаходиться на відстані лише 90 світлових років від нас, інформує ZN.ua.

Астрономи виявили неподалік Сонця останки найдавнішої відомої планетної системи
Планетна система утворилася 11 мільярдів років тому
© University of Warwick

Вченим вдалося знайти найдавнішу відому мертву зірку, яка в минулому була оточена кам'янистими планетами. Вона знаходиться на відстані 90 світлових років від Землі, повідомляє Space.com. Відкриття може допомогти вченим краще зрозуміти склад світів, що сформувалися близько 11 мільярдів років тому.

Зірка є так званим білим карликом – «трупом», що залишився після того, як у зірки закінчилося паливо у вигляді водню. Це була звичайна зірка, яка народилася 10,7 мільярда років тому, тобто через три мільярди років після Великого вибуху. Об'єкт отримав позначення WDJ2147-4035, він є одним із двох білих карликів, забруднених планетарними хмарами, які були нещодавно відкриті обсерваторією Gaia.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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