Морда бульдога и короткие "руки": в Египте нашли останки динозавра размером с автобус

В Египте ученые обнаружили останки неизвестного динозавра, у которого были короткие верхние конечности и морда, похожая на бульдожью. Кость древнего животного была найдена экспертами в оазисе Бахария в Западной пустыне Египта, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Dailymail.

По словам исследователей, существо передвигалось на двух ногах, в длину составляло шесть метров и жило в пустыне Сахара около 98 миллионов лет назад.

Этот вид принадлежит к ящероподобному семейству динозавров-абелизавридов, которые жили в меловой период (от 145 до 66 миллионов лет назад), последний временной период эпохи динозавров. Они были кладой динозавров, характеризующейся полыми костями и трехпалыми конечностями.

Это самая старая из известных окаменелостей абелизаврида из северо-восточной Африки, и она показывает, что в середине мелового периода эти плотоядные динозавры обитали на большей части северной части континента, с востока на запад от современного Египта до Марокко и далее на юг.

Ученым удалось определить семейство динозавра по позвонку, поскольку он практически идентичен костям более известных абелизавридов, найденных ранее. Кроме того, было проведено компьютерное эволюционное исследование, известное как кладистический анализ, которое подтвердило догадки.


Мария Швец, Апостроф





Интересные новости
Китай готовится к запуску новой миссии на свою орбитальную космическую станциюКитай готовится к запуску новой миссии на свою орбитальную космическую станцию
Китай запустил третью миссию с экипажем на новую космическую станциюКитай запустил третью миссию с экипажем на новую космическую станцию
Ученые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животныхУченые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животных
«Хаббл» сделал свой самый большой снимок, который поможет в поисках самых редких галактик Вселенной«Хаббл» сделал свой самый большой снимок, который поможет в поисках самых редких галактик Вселенной
Астрономы обнаружили суперземлю, которая вращается вокруг близкой к Солнцу звездыАстрономы обнаружили суперземлю, которая вращается вокруг близкой к Солнцу звезды
Блок рекламы


Похожие новости
Археологи нашли два затонувших корабля, «полных сокровищами»Археологи нашли два затонувших корабля, «полных сокровищами»
Ученые нашли «спрятанный мир» водных существ в подледной реке в АнтарктидеУченые нашли «спрятанный мир» водных существ в подледной реке в Антарктиде
Археологи обнаружили в Египте статуэтку древнего архитектора ИмхотепаАрхеологи обнаружили в Египте статуэтку древнего архитектора Имхотепа
Палеонтологи обнаружили останки нового вида динозавров с «ужасающими» когтямиПалеонтологи обнаружили останки нового вида динозавров с «ужасающими» когтями
В Аргентине нашли останки "дракона смерти": летающий ящер был пугающим зрелищемВ Аргентине нашли останки "дракона смерти": летающий ящер был пугающим зрелищем
Ученые нашли 11 «затерянных» поселений под джунглями АмазонкиУченые нашли 11 «затерянных» поселений под джунглями Амазонки
В Аргентине нашли останки гигантского «дракона смерти»В Аргентине нашли останки гигантского «дракона смерти»
Доказывает взрыв сверхновой звезды: в Египте нашли уникальный камень из внеземной породыДоказывает взрыв сверхновой звезды: в Египте нашли уникальный камень из внеземной породы
В Египте восстановили потрясающие "картины" в древнем храме бога Хнуму: фотоВ Египте восстановили потрясающие "картины" в древнем храме бога Хнуму: фото
Ученые нашли подо льдами Антарктиды гигантские залежи грунтовых водУченые нашли подо льдами Антарктиды гигантские залежи грунтовых вод
Последние новости
Подгружаем последние новости