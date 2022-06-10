Морда бульдога и короткие "руки": в Египте нашли останки динозавра размером с автобус

В Египте ученые обнаружили останки неизвестного динозавра, у которого были короткие верхние конечности и морда, похожая на бульдожью. Кость древнего животного была найдена экспертами в оазисе Бахария в Западной пустыне Египта, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Dailymail.

По словам исследователей, существо передвигалось на двух ногах, в длину составляло шесть метров и жило в пустыне Сахара около 98 миллионов лет назад.

Этот вид принадлежит к ящероподобному семейству динозавров-абелизавридов, которые жили в меловой период (от 145 до 66 миллионов лет назад), последний временной период эпохи динозавров. Они были кладой динозавров, характеризующейся полыми костями и трехпалыми конечностями.

Это самая старая из известных окаменелостей абелизаврида из северо-восточной Африки, и она показывает, что в середине мелового периода эти плотоядные динозавры обитали на большей части северной части континента, с востока на запад от современного Египта до Марокко и далее на юг.

Ученым удалось определить семейство динозавра по позвонку, поскольку он практически идентичен костям более известных абелизавридов, найденных ранее. Кроме того, было проведено компьютерное эволюционное исследование, известное как кладистический анализ, которое подтвердило догадки.