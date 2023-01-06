Вчені знайшли істоту-гібрид птаха та динозавра

Вченим уже відомо, що птахи є нащадками динозаврів, хоча палеонтологи поки що не можуть сказати, як саме відбулася ця трансформація. Наразі дослідники виявили у Китаї повний скелет птаха віком 120 мільйонів років, який може пролити світло на цей перехід, повідомляє Science Alert.

У стародавньої істоти була архаїчна, схожа на динозавра, голова у поєднанні з сучаснішим пташиним тілом.