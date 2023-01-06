2023-01-06
Вчені знайшли істоту-гібрид птаха та динозавра
Вона мешкала Землі близько 120 мільйонів років тому.
Істота мешкала на Землі 120 мільйонів років тому© Science Alert
Вченим уже відомо, що птахи є нащадками динозаврів, хоча палеонтологи поки що не можуть сказати, як саме відбулася ця трансформація. Наразі дослідники виявили у Китаї повний скелет птаха віком 120 мільйонів років, який може пролити світло на цей перехід, повідомляє
У стародавньої істоти була архаїчна, схожа на динозавра, голова у поєднанні з сучаснішим пташиним тілом.
Фаїна Вауліна, ZN.ua