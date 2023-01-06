Вчені знайшли істоту-гібрид птаха та динозавра

Вона мешкала Землі близько 120 мільйонів років тому.

Вчені знайшли істоту-гібрид птаха та динозавра
Істота мешкала на Землі 120 мільйонів років тому
© Science Alert

Вченим уже відомо, що птахи є нащадками динозаврів, хоча палеонтологи поки що не можуть сказати, як саме відбулася ця трансформація. Наразі дослідники виявили у Китаї повний скелет птаха віком 120 мільйонів років, який може пролити світло на цей перехід, повідомляє Science Alert.

У стародавньої істоти була архаїчна, схожа на динозавра, голова у поєднанні з сучаснішим пташиним тілом.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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