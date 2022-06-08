Ученые нашли «спрятанный мир» водных существ в подледной реке в Антарктиде

Команда ученых из Новой Зеландии выяснила, что под шельфовым ледником Антарктиды в куполоподобной пещере обитают рои маленьких морских существ, похожих на креветок. Они живут в развитой экосистеме, которая еще недавно была скрыта ледниками, сообщает The Guardian .

Экосистему обнаружили на глубине 500 метров под ледником в сотнях километров от шельфового ледника Росса.