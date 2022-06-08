Ученые нашли «спрятанный мир» водных существ в подледной реке в Антарктиде

До недавнего времени существование экосистемы было скрыто ледниками, информирует ZN.ua.

Ученые нашли «спрятанный мир» водных существ в подледной реке в Антарктиде
Под ледниками Антарктиды нашли экосистему морских организмов
© unsplash/goosegrease

Команда ученых из Новой Зеландии выяснила, что под шельфовым ледником Антарктиды в куполоподобной пещере обитают рои маленьких морских существ, похожих на креветок. Они живут в развитой экосистеме, которая еще недавно была скрыта ледниками, сообщает The Guardian.

Экосистему обнаружили на глубине 500 метров под ледником в сотнях километров от шельфового ледника Росса.


Фаина Ваулина, ZN.ua





Интересные новости
В июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планетВ июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планет
Китай готовится к запуску новой миссии на свою орбитальную космическую станциюКитай готовится к запуску новой миссии на свою орбитальную космическую станцию
Китай запустил третью миссию с экипажем на новую космическую станциюКитай запустил третью миссию с экипажем на новую космическую станцию
Ученые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животныхУченые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животных
«Хаббл» сделал свой самый большой снимок, который поможет в поисках самых редких галактик Вселенной«Хаббл» сделал свой самый большой снимок, который поможет в поисках самых редких галактик Вселенной
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животныхУченые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животных
Роботы почувствуют боль: ученые создают "кожу", передающую неприятные ощущенияРоботы почувствуют боль: ученые создают "кожу", передающую неприятные ощущения
Южный или Северный полюс: ученые назвали самое холодное место на ЗемлеЮжный или Северный полюс: ученые назвали самое холодное место на Земле
Ученые создали отряд крыс-спасателей для помощи жертвам землетрясенийУченые создали отряд крыс-спасателей для помощи жертвам землетрясений
Сколько бы о снижении выбросов парниковых газов ни говорили, их меньше не становится - ученыеСколько бы о снижении выбросов парниковых газов ни говорили, их меньше не становится - ученые
Археологи обнаружили 3400-летний затопленный город на реке Тигр: фотоАрхеологи обнаружили 3400-летний затопленный город на реке Тигр: фото
Ученые пересадили пациенту ухо, которое было выращено из его же тканейУченые пересадили пациенту ухо, которое было выращено из его же тканей
Ученые обнаружили самое большое растение на ЗемлеУченые обнаружили самое большое растение на Земле
Китайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников StarlinkКитайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников Starlink
Кровь тиранозавра оказалось "горячей": ученые в США сделали революционное открытиеКровь тиранозавра оказалось "горячей": ученые в США сделали революционное открытие
Последние новости
Подгружаем последние новости