Мона Лиза в реке: ИИ научили дорисовывать картины культовых художников

Искусственный интеллект научили создавать более расширенные версии классических картин, условно говоря, видеть то, что осталось за рамой. "Мона Лиза" да Винчи оказалась по колено в водах темной реки, "Девушка с жемчужной серьгой" кисти Яна Вермеtра – перед зеркалом, "Христос Пантократор" окружен деревьями в тумане, а над черепами из "Апофеоза войны" Верещагина, выполненном в сине- желтых тонах, нависло зловещее облако, информирует ZN.ua.

Мона Лиза в реке: ИИ научили дорисовывать картины культовых художников
Эксперимент начался как попытка воспроизвести незавершенную работу с Джорджем Вашингтоном на долларовой купюре
© DALL-E 2

Художники создавали всевозможные сюрреалистические композиции, используя инструмент искусственного интеллекта OpenAI DALL-E, создающий изображения из нескольких слов описательного текста. Но некоторые энтузиасты ИИ использовали его с иной целью: «расширить» классические произведения искусства с помощью модели машинного обучения. Прежде всего, чтобы показать ценителям искусства, как выглядела бы картина, если бы художник взялся расширить мизансцену вокруг. О новом изобретении сообщает Vice.

Эксперимент начался как попытка воспроизвести незавершенную работу с Джорджем Вашингтоном на долларовой купюре. Инициатор разработки и директор компании AI neural.love Денис Ширяев с помощью расширения в Telegram, которое дает доступ к закрытому тестовому сборнику DALL-E, начал создавать модели «масок», полученных из известных произведений искусства, указывающих алгоритмe, какие области изображения могут быть дополнены.


Оксана Коваль, ZN.ua





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