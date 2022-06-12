Мона Лиза в реке: ИИ научили дорисовывать картины культовых художников

Художники создавали всевозможные сюрреалистические композиции, используя инструмент искусственного интеллекта OpenAI DALL-E, создающий изображения из нескольких слов описательного текста. Но некоторые энтузиасты ИИ использовали его с иной целью: «расширить» классические произведения искусства с помощью модели машинного обучения. Прежде всего, чтобы показать ценителям искусства, как выглядела бы картина, если бы художник взялся расширить мизансцену вокруг. О новом изобретении сообщает Vice.

Эксперимент начался как попытка воспроизвести незавершенную работу с Джорджем Вашингтоном на долларовой купюре. Инициатор разработки и директор компании AI neural.love Денис Ширяев с помощью расширения в Telegram, которое дает доступ к закрытому тестовому сборнику DALL-E, начал создавать модели «масок», полученных из известных произведений искусства, указывающих алгоритмe, какие области изображения могут быть дополнены.