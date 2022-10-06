Космічний корабель SpaceX злетів із російським космонавтом

Космічний корабель SpaceX вирушив на Міжнародну космічну станцію (МКС) з російським космонавтом, повідомляє пряма трансляція.

Космонавт "Роскосмосу" Ганна Кікіна стала членом екіпажу корабля Crew Dragon.

Запуск ракети SpaceX Falcon 9 із капсулою Crew Dragon відбувся о 19:00 (за Києвом) із космічного центру Кеннеді у Флориді. Космічний корабель повинен зістикуватися зі станцією близько півночі у п'ятницю (по Києву).