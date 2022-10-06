Космічний корабель SpaceX злетів із російським космонавтом

Анна Кікіна стала членом екіпажу корабля Crew Dragon.

Космічний корабель SpaceX злетів із російським космонавтом
© spacex.com

Космічний корабель SpaceX вирушив на Міжнародну космічну станцію (МКС) з російським космонавтом, повідомляє пряма трансляція.

Космонавт "Роскосмосу" Ганна Кікіна стала членом екіпажу корабля Crew Dragon.

Запуск ракети SpaceX Falcon 9 із капсулою Crew Dragon відбувся о 19:00 (за Києвом) із космічного центру Кеннеді у Флориді. Космічний корабель повинен зістикуватися зі станцією близько півночі у п'ятницю (по Києву).


Оксана Лебедина, ZN.ua





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