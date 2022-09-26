У гробниці Тутанхамона можуть ховатися двері до поховання Нефертіті

Вчені виявили нові докази на користь цієї теорії.

У гробниці Тутанхамона можуть ховатися двері до поховання Нефертіті
Вчені наблизилися до виявлення гробниці Нефертіті
© Fernando / Flickr

Вчені виявили в гробниці Тутанхамона приховані ієрогліфи, які стали підтвердженням теорії про те, що поряд може бути усипальниця Нефертіті. На думку дослідників, вона може перебувати у таємній кімнаті, яка примикає біля гробниці пасинка цариці, повідомляє The Guardian.

За словами Ніколаса Рівза, колишнього куратора відділу єгипетської старовини в Британському музеї, серія радіолокаційних сканувань не змогла довести теорію. Але вона одержала новий імпульс після появи цих даних.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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