У гробниці Тутанхамона можуть ховатися двері до поховання Нефертіті

Вчені виявили в гробниці Тутанхамона приховані ієрогліфи, які стали підтвердженням теорії про те, що поряд може бути усипальниця Нефертіті. На думку дослідників, вона може перебувати у таємній кімнаті, яка примикає біля гробниці пасинка цариці, повідомляє The Guardian.

За словами Ніколаса Рівза, колишнього куратора відділу єгипетської старовини в Британському музеї, серія радіолокаційних сканувань не змогла довести теорію. Але вона одержала новий імпульс після появи цих даних.