2022-11-19
На Тернопільщині виявлено поховання скіфських часів
Виявлені останки ексгумували для подальших досліджень.
Вік поховання оцінюється в 2,5 тисячі років© повідомляє Тернопільський обласний центр охорони пам’яток культурної спадщини/Facebook
Археологи виявили у селі Угорськ Шумської громади Тернопільської області поховання, вік якого оцінюється приблизно у 2,5 тисячі років. Як
«До нас часто звертаються із проханням про обстеження місць, на яких під час різного роду робіт знаходять давні кістки чи предмети старовини. В багатьох випадках справді було підтверджено виявлення цінних для історії речей. До прикладу, торік було відкрите цінне скринькове поховання, яке залишалося недоторканим близько п’яти тисяч років», - йдеться на сторінці центру на Facebook.
Фаїна Вауліна, ZN.ua