На Тернопільщині виявлено поховання скіфських часів

Археологи виявили у селі Угорськ Шумської громади Тернопільської області поховання, вік якого оцінюється приблизно у 2,5 тисячі років. Як повідомляє Тернопільський обласний центр охорони пам’яток культурної спадщини, розкопки було ініційовано після звернення місцевих мешканців.

«До нас часто звертаються із проханням про обстеження місць, на яких під час різного роду робіт знаходять давні кістки чи предмети старовини. В багатьох випадках справді було підтверджено виявлення цінних для історії речей. До прикладу, торік було відкрите цінне скринькове поховання, яке залишалося недоторканим близько п’яти тисяч років», - йдеться на сторінці центру на Facebook.