Астрономів вразила зелена комета, яку не бачили з часів кам'яного віку: фото

Яскраво-зелена комета, яку востаннє бачили 50 тисяч років тому, здійснює перше зближення із Землею з часів кам'яного віку наприкінці січня-початку лютого 2023 року. Вона вже зачарувала астрофотографів, які вже встигли сфотографувати це вкрай рідкісне небесне тіло.

Про це повідомляє журнал Space.

Комета зветься C/2022 E3 (ZTF) і до кінця лютого вона стане видимою неозброєним оком для жителів Землі. Потім її не побачать ще кілька тисячоліть. До Сонця "різдвяна" комета максимально наблизилася 12 січня, а до Землі очікується її найбільше наближення 2 лютого.

Коли вона перетинала північно-східне небо, ряд астрофотографів полював на неї. NASA вважає, що краще знімати на світанку.

"Сподіваюся, ця красива комета прикрасить ваш Новий рік. Ви можете побачити ядро, красиву зелену кому, (коричневий) пиловий хвіст, а також слабкий іонний хвіст, що йде праворуч", - підписав своє фото комети астрофотограф Джон Чамак із Йеллоу-Спрінгс, штат Огайо. Він відобразив її 29 грудня.

Фото: space.com

У той же час астрофотограф Кріс Шур зняв яскраво-зелене небесне тіло з Пейтона, штат Арізона, 26 грудня.

"Ось справді глибока півторагодинна експозиція комети, яка дуже добре показує кольори пилового хвоста і довгого газового хвоста", - сказав Шур, відправивши своє зображення електронною поштою, інформує Апостроф.

Фото: space.com

Уранці 11 січня комету сфотографував і строном-аматор Даршна Ладва з Лондона.

Фото: space.com


Катерина Глянько, Апостроф





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