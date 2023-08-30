"Археологічна сенсація": в Альпах знайшли руїни стін римських часів

Вони були збудовані близько двох тисяч років тому.

Археологи виявили біля підніжжя Альп у Швейцарії руїни римських стін віком близько двох тисяч років, повідомляє Live Science.
В Альпах знайшли руїни римських стін
© SimeonDonov / depositphotos

Знахідку було зроблено під час розкопок гравійного кар'єру в Чаме в кантоні Цуг у центральній Швейцарії. Археологам вдалося виявити фрагмент оштукатуреної стіни, залізні цвяхи, уламки золота, можливо, від ювелірних прикрас, а також чаші, жорна для подрібнення, скляний посуд та амфори, інформує ZN.ua.

В Управлінні зі збереження пам'яток та археології заявили, що знахідки є «археологічною сенсацією» для регіону, вони можуть пролити світло на діяльність римлян у Центральній Швейцарії.

«Римські будівлі подібних розмірів востаннє розкопали в Чам-Хейлігкройці майже 100 років тому. Ми також були вражені тим, що верхню цеглу було навіть видно над землею», - заявив Гішан Шерен, керівник відділу доісторичної та протоісторичної археології.

Стіни обгороджували площу близько 500 квадратних метрів. Але вчені не знають, що тут було. Можливо, це була «вілл з видом» або храм.

Вчені також виявили свідчення того, що в цьому регіоні жили представники еліти. Зокрема, було виявлено імпортований римський посуд, відомий як terra sigillata, а також скляні посудини. Амфори вказують на те, що місцеві римляни торгували із римлянами Середземномор'я.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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