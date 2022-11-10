Вченим вдалося розшифрувати унікальний свинцевий сувій часів Київського князівства

Сувій було знайдено в культурному шарі XII століття.

Вченим вдалося розшифрувати унікальний свинцевий сувій часів Київського князівства
Вченим вдалося повністю прочитати текст унікального сувою
© Facebook Тимура Бобровського

Українські вчені змогли розшифрувати і повністю прочитати артефакт «Грамота къ Мичеви», який було знайдено восени 2021 року під час розкопок у місті Полонному Хмельницької області. Він являє собою свинцевий сувій з прокресленими на ньому кириличними літерами.

Як розповів археолог Національного заповідника «Софія Київська» Тимур Бобровський, київський художник-реставратор Віктор Голуб розгорнув і розчистив знахідку. Вона виявилася свинцевою грамотою з великим – понад 30 літер – текстом двох листів. Вони були адресовані одній людині на ім’я Міч.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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