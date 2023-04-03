Вченим вдалося знайти найглибоководнішу рибу на Землі

Вченим вдалося зняти на відео рибу, яка мешкає на неймовірній глибині. Вона стала найбільш глибоководною рибою, відомою на даний момент, повідомляє ВВС.

Істота відноситься до типу риби-равлика з роду Pseudoliparis, її помітили на глибині 8336 метрів. Відео записав автономний глибоководний модуль, який запустили до жолоба Ідзу-Огасавара на південь від Японії.