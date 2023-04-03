Вченим вдалося знайти найглибоководнішу рибу на Землі

Вона мешкає на глибині 8336 метрів.

Вченим вдалося знайти найглибоководнішу рибу на Землі
Рибу-равлика помітили на рекордній глибині
© Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre

Вченим вдалося зняти на відео рибу, яка мешкає на неймовірній глибині. Вона стала найбільш глибоководною рибою, відомою на даний момент, повідомляє ВВС.

Істота відноситься до типу риби-равлика з роду Pseudoliparis, її помітили на глибині 8336 метрів. Відео записав автономний глибоководний модуль, який запустили до жолоба Ідзу-Огасавара на південь від Японії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Вченим вдалося знайти найглибоководнішу рибу на ЗемліВченим вдалося знайти найглибоководнішу рибу на Землі
Новонароджений Юпітер був таким яскравим, що міг «закип'ятити» свої супутники – вченіНовонароджений Юпітер був таким яскравим, що міг «закип'ятити» свої супутники – вчені
Палеонтологи знайшли в Австралії останки стародавньої тварини, схожої на вомбатаПалеонтологи знайшли в Австралії останки стародавньої тварини, схожої на вомбата
Танення крижаного щита Гренландії незабаром може досягти точки неповернення – вченіТанення крижаного щита Гренландії незабаром може досягти точки неповернення – вчені
Вчені розповіли, коли людство зможе колонізувати інші планетиВчені розповіли, коли людство зможе колонізувати інші планети
Блок рекламы


Похожие новости
Гігантська «діра» в атмосфері Сонця може спричинити сильні полярні сяйва на ЗемліГігантська «діра» в атмосфері Сонця може спричинити сильні полярні сяйва на Землі
Викид "темної плазми" на Сонці залишив частину Землі без зв'язкуВикид "темної плазми" на Сонці залишив частину Землі без зв'язку
Вчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelbackВчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelback
Олені повільно з'їдають найбільший організм на Землі – вченіОлені повільно з'їдають найбільший організм на Землі – вчені
Сяятиме яскравіше за зірки: вчені знайшли нову комету, яка летить до ЗемліСяятиме яскравіше за зірки: вчені знайшли нову комету, яка летить до Землі
Сонце випустило потужний спалах, який призвів до відключення зв'язку на ЗемліСонце випустило потужний спалах, який призвів до відключення зв'язку на Землі
Крижані щити на полюсах Землі розпадуться швидше, ніж вважалося – вченіКрижані щити на полюсах Землі розпадуться швидше, ніж вважалося – вчені
У зовнішньому ядрі Землі може йти «снігопад» з кремніюУ зовнішньому ядрі Землі може йти «снігопад» з кремнію
Вчені помітили поширення кактусів, що люблять спеку, в несподіваному регіоні ЗемліВчені помітили поширення кактусів, що люблять спеку, в несподіваному регіоні Землі
До Землі летять одразу п'ять астероїдів, один – розміром з містДо Землі летять одразу п'ять астероїдів, один – розміром з міст
Последние новости
Подгружаем последние новости