2023-04-03
Вченим вдалося знайти найглибоководнішу рибу на Землі
Вона мешкає на глибині 8336 метрів.
Рибу-равлика помітили на рекордній глибині© Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre
Вченим вдалося зняти на відео рибу, яка мешкає на неймовірній глибині. Вона стала найбільш глибоководною рибою, відомою на даний момент, повідомляє
Істота відноситься до типу риби-равлика з роду Pseudoliparis, її помітили на глибині 8336 метрів. Відео записав автономний глибоководний модуль, який запустили до жолоба Ідзу-Огасавара на південь від Японії.
Фаїна Вауліна, ZN.ua