Вченим вдалося продовжити життя найбільш довгоживучого лабораторного щура у світі

Дослідники вважають, що в майбутньому омолодження тіла може стати звичним явищем, інформує ZN.ua.

Вченим вдалося продовжити життя найбільш довгоживучого лабораторного щура у світі
Сіма прожила вже 47 місяців
© The Guardian

Вчені, які працюють над експериментальною терапією проти старіння, заявили про те, що їм вдалося встановити рекорд, збільшивши термін життя щура на ім'я Сіма, повідомляє The Guardian.

Сіма - остання, що вижила, з групи гризунів, яким вводили плазму крові, взяту у молодих щурів. Це було зроблено, щоб визначити, чи зможе процедура продовжити їм життя.

Сіма народилася 28 лютого 2019 року. Її вік становить 47 місяців, тварина, яка встановила попередній рекорд життя для щурів Спрег-Доулі, прожила 45,5 місяців. Сіма пережила свою найближчу «конкурентку» у дослідженні на шість місяців.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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