Вчені розповіли про найбільш сонячне місце на Землі

Цей регіон отримує таке ж опромінення, як і Венера.

Вчені розповіли про те, який регіон Землі є найбільш сонячним. За їхніми словами, це Альтіплано в пустелі Атакама – посушливе плато, яке розташоване неподалік Анд у Чилі і отримує таку ж кількість сонячного випромінювання, як і Венера, повідомляє Live Science.

Вчені назвали найбільш сонячне місце на планеті © instagram/nomadic_chica

Ця залита сонцем смуга суші, зазвичай холодна та суха, розташовується на висоті близько 4000 метрів над рівнем моря. Вона отримує більше випромінювання, ніж регіони, які розташовані ближче до екватора або на більшій висоті. Принаймні на це вказують результати дослідження, проведеного міжнародною групою дослідників, інформує ZN.ua .

Пустеля Атакама особлива з кількох причин: це найстаріша пустеля на Землі, найсухіша за межами полюсів і, можливо, найчистіше місце для спостереження за нічним небом. Чилійське Альтіплано також виділяється сонячним випромінюванням або виходом світлової енергії, що випромінюється сонцем на Землю. Вчені оцінюють його в 2177 ватів на квадратний метр, що є світовим рекордом. Для порівняння, згідно з дослідженням, випромінювання у верхніх шарах атмосфери Землі становить приблизно 1360 Вт на квадратний метр.

За словами провідного автора дослідження Рауля Кордеро, таке опромінення можна отримати, якщо перебувати влітку на Венері. Він також зазначив, що це порівняння "неймовірно", оскільки Венера знаходиться на 28% ближче до Сонця, ніж Земля. Згідно з дослідженням, середнє сонячне випромінювання на плато становить близько 308 ватів на квадратний метр — це ще один світовий рекорд, який вдвічі вищий, ніж у Центральній Європі та на східному узбережжі США .

«Коли сонячне випромінювання проходить через атмосферу, воно поглинається водяною парою та розсіюється хмарами та аерозолями. Однак місце на великій висоті, яке знаходиться над шаром водяної пари і отримує менше хмар та аерозолів, неминуче отримає більше сонячного світла», - заявив Сейджі Като з NASA, який не брав участі у дослідженні.

Ще одна причина, через яку в Чилі так сонячно, пов'язана з розташуванням країни в Південній півкулі. Особливо вплив проявляється влітку, коли орбіта Землі знаходиться ближче до Сонця. На початку січня відбувається сплеск активності, тоді регіон отримує на 7% більше випромінювання, ніж Північна півкуля.

Хоча така кількість сонячного світла має свої плюси, є і мінуси. Так, воно може бути небезпечним для людини, тому людям, які працюють тут, необхідно використовувати додаткові способи захисту своєї шкіри.