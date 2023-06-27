NASA вдалося перетворити 98% сечі та поту астронавтів МКС на воду

Це дозволить людям вирушати у більш тривалі космічні місії.

Астронавти NASA, які знаходяться на борту Міжнародної космічної станції, заявили про те, що змогли перетворити 98% своїх сечі та поту на питну воду. Це справжній прорив, оскільки регенерація води дозволить людям вирушати до більш тривалих місій без поповнення ресурсів, повідомляє Space.com.

NASA вдалося перетворити 98% сечі та поту астронавтів МКС на воду
На МКС вдалося отримати воду з сечі та поту астронавтів
© NASA

Кожному члену екіпажу МКС необхідно близько 4,5 літрів води на день для пиття, приготування їжі та проведення гігієнічних процедур. За словами вчених, ідеальною метою було б відновлення 98% води, яку екіпажі беруть із собою у космос на початку тривалої місії, інформує ZN.ua.

«Це дуже важливий крок уперед в еволюції систем життєзабезпечення. Допустимо, у вас є 45 кілограмів води. Ви втрачаєте кілограм із них, а решта 98% просто продовжують циркулювати. Збереження цього стану є досить крутим досягненням», - заявив Крістофер Браун, член команди Космічного центру Джонсона, яка управляє системами життєзабезпечення на МКС.

Відновити воду вдалося за допомогою Системи контролю довкілля та життєзабезпечення (ECLSS), яка витягує воду із сечі за допомогою вакуумної дистиляції.

ECLSS складається з комбінації обладнання: системи відновлення води, що збирає стічні води, та передових осушувачів, що вловлюють у повітрі МКС вологу з дихання та поту екіпажу. Система збирає всю воду, обробляє та робить з неї питну.

Отримана вода пропускається через низку спеціальних фільтрів, а також каталітичний реактор, який розщеплює будь-які сліди забруднень. Потім чистоту води перевіряють за допомогою спеціальних детекторів. Ті, які не відповідають стандартам, повторно відправляють на переробку. У прийнятну воду додається йод, щоб запобігти зростанню мікробів, а потім вода зберігається для використання екіпажем.

Якщо проведений експеримент порушить питання «Чи п'ють астронавти сечу?», відповідь на нього буде однозначною – ні. За словами вчених, одержувана на МКС вода набагато чистіша за ту, яку надають комунальні системи водопостачання на Землі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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