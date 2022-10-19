Вчені заявили про виявлення точного місця поховання Святого Миколая

Археологи виявили на півдні Туреччини передбачуване місце поховання Святого Миколая, який, згідно з легендами, приносить подарунки слухняним дітям, а також став прообразом Санта-Клауса, повідомляє Live Science.

Вчені вже знали, що святого поховали у IV столітті нашої ери у церкві турецької провінції Анталія. Але останки Миколая були вкрадені приблизно через 700 років після смерті, тож точне місце поховання залишалося невідомим.

Тепер дослідники звернули увагу на подібність церкви з Храмом Гробу Господнього в Єрусалимі та розміщення фрески із зображенням Христа. На думку вчених, це підказки, які свідчать про те, де може бути поховано тіло Святого Миколая.