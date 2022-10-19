Вчені заявили про виявлення точного місця поховання Святого Миколая

Останки святого викрали через 700 років після його смерті, інформує ZN.ua.

Вчені заявили про виявлення точного місця поховання Святого Миколая
Вчені вважають, що знайшли місце поховання Святого Миколая
© Википедия

Археологи виявили на півдні Туреччини передбачуване місце поховання Святого Миколая, який, згідно з легендами, приносить подарунки слухняним дітям, а також став прообразом Санта-Клауса, повідомляє Live Science.

Вчені вже знали, що святого поховали у IV столітті нашої ери у церкві турецької провінції Анталія. Але останки Миколая були вкрадені приблизно через 700 років після смерті, тож точне місце поховання залишалося невідомим.

Тепер дослідники звернули увагу на подібність церкви з Храмом Гробу Господнього в Єрусалимі та розміщення фрески із зображенням Христа. На думку вчених, це підказки, які свідчать про те, де може бути поховано тіло Святого Миколая.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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