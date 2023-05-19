Вчені знайшли під Антарктидою стародавні структури, які можуть спричинити гігантські цунамі

Вони були сформовані під впливом змін клімату.

Вчені заявили про те, що під морським дном Антарктиди розташовуються слабкі, біологічно активні відкладення, які можуть спричинити гігантські цунамі. Вони утворилися в тепліші періоди і, за збереження нинішніх тенденцій змін клімату, можуть сформуватися знову. А це, у свою чергу, призведе до появи гігантських цунамі, які досягнуть Південної Америки, Нової Зеландії та Південно-Східної Азії, повідомляє ScitechDaily.

Вчені знайшли під Антарктидою стародавні структури, які можуть спричинити гігантські цунамі
Невеликі структури під Антарктидою можуть спричинити потужні цунамі
© unsplash/goosegrease

Міжнародна група вчених з'ясувала, що ці відкладення розташовуються на глибині кількасот метрів під морським дном. Вони з'явилися під великими ділянками підводних зсувів, багато з яких врізалися в морське дно більш як на 100 метрів, інформує ZN.ua.

За словами вчених, ці нашарування, що складаються з біологічно активного матеріалу, зробили регіон вразливим перед землетрусами та іншою сейсмічною активністю.

Дослідники зазначають, що ці шари сформувалися, коли температура в Антарктиді була на три градуси Цельсія вищою, ніж зараз. Тоді рівень моря був вищим, ніж сьогодні, а крижані щити – набагато меншими, ніж зараз.

Зараз наша планета живе в період кліматичних змін, а отже, подібні події можуть повторитися. Вчені проаналізували наслідки древніх підводних зсувів і дійшли висновку, що повторення таких подій у майбутньому може спричинити цунамі, що досягнуть берегів Південної Америки, Нової Зеландії та Південно-Східної Азії.

Зсуви у східній частині моря Росса були виявлені у 2017 році. Потім вчені повторно відвідали цей регіон у 2018 році та зібрали керни відкладень, які простягаються на сотні метрів під морським дном. Аналізуючи ці зразки, вони виявили мікроскопічні скам'янілості, які розповіли про те, яким був клімат у регіоні мільйони років тому, і як він створив слабкі шари глибоко під морем Росса.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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