Вчені розповіли, чому були закинуті копальні царя Соломона

Вчені провели дослідження, яке дозволило їм визначити, чому були закинуті знамениті мідні копальні в ізраїльській пустелі Негев. Вони заклали основу для появи легенди про знамениті золоті копальні царя Соломона, повідомляє Live science.

За словами дослідників, люди залишили копальні через те, що використали всі рослини, що підходили для виготовлення деревного вугілля, необхідного для плавки. У ході дослідження вчені вивчили фрагменти деревного вугілля із древніх печей у долині Тимна неподалік Ейлата, де з XI по IX століття до н.е. процвітала мідна промисловість.