Вчені розповіли, чому були закинуті копальні царя Соломона

Ймовірно, люди використали всі рослини, які підходили виготовлення деревного вугілля, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли, чому були закинуті копальні царя Соломона
Вчені розповіли, чому були закинуті легендарні копальні царя Соломона
© Central Timna Valley Project

Вчені провели дослідження, яке дозволило їм визначити, чому були закинуті знамениті мідні копальні в ізраїльській пустелі Негев. Вони заклали основу для появи легенди про знамениті золоті копальні царя Соломона, повідомляє Live science.

За словами дослідників, люди залишили копальні через те, що використали всі рослини, що підходили для виготовлення деревного вугілля, необхідного для плавки. У ході дослідження вчені вивчили фрагменти деревного вугілля із древніх печей у долині Тимна неподалік Ейлата, де з XI по IX століття до н.е. процвітала мідна промисловість.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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