Російські космонавти викинули старе обладнання за борт МКС

У ЦУПі їм порадили «помахати на прощання».

Російські космонавти провели понад шість годин за бортом Міжнародної космічної станції 22 червня, очищуючи зовнішню поверхню орбітальної лабораторії від непотрібного обладнання. Зокрема, вони прибрали пристрої для наукового експерименту, який вже був проведений, повідомляє Space.com , інформує ZN.ua .

Старе обладнання викинули за борт МКС © NASA

Командир 69-ї експедиції Сєргєй Прокоп'єв та бортінженер Дмітрій Пєтєлін вийшли з модуля «Поіск» МКС. На додаток до скидання обладнання вихід у відкритий космос також включав встановлення нової стійки для високошвидкісного телеметричного обладнання та вилучення експерименту зі зіткнення з мікрометеоритом, який протягом кількох років проводився за межами космічної станції.

Прокоп'єв і Пєтєлін проклали кабелі та від'єднали блок ретрансляції даних та передавач телеметрії, а також обладнання для завершеного експерименту щодо вимірювання сейсмічної активності на Землі. А потім викинули обладнання за борт МКС, воно має згоріти під час входження в атмосферу планети.

«Помахайте йому на прощання», - сказали в Центрі управління польотами космонавтам перед тим, як фрагмент був відправлений у космосі. І додали: «Спочивай з миром».

Експеримент під назвою «Сейсмопрогноз» був встановлений за межами службового модуля «Звєзда» майже 10 років тому. Як і блоки зв'язку, «Сейсмопрогноз» було скинуто із задньої частини космічної станції у напрямку, що гарантує неможливість повторного контакту обладнання зі станцією.

На місце стійок, скинутих на борт «Звєзди», встановили нове обладнання.