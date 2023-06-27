Російські космонавти викинули старе обладнання за борт МКС

У ЦУПі їм порадили «помахати на прощання».

Російські космонавти провели понад шість годин за бортом Міжнародної космічної станції 22 червня, очищуючи зовнішню поверхню орбітальної лабораторії від непотрібного обладнання. Зокрема, вони прибрали пристрої для наукового експерименту, який вже був проведений, повідомляє Space.com, інформує ZN.ua.

Російські космонавти викинули старе обладнання за борт МКС
Старе обладнання викинули за борт МКС
© NASA

Командир 69-ї експедиції Сєргєй Прокоп'єв та бортінженер Дмітрій Пєтєлін вийшли з модуля «Поіск» МКС. На додаток до скидання обладнання вихід у відкритий космос також включав встановлення нової стійки для високошвидкісного телеметричного обладнання та вилучення експерименту зі зіткнення з мікрометеоритом, який протягом кількох років проводився за межами космічної станції.

Прокоп'єв і Пєтєлін проклали кабелі та від'єднали блок ретрансляції даних та передавач телеметрії, а також обладнання для завершеного експерименту щодо вимірювання сейсмічної активності на Землі. А потім викинули обладнання за борт МКС, воно має згоріти під час входження в атмосферу планети.

«Помахайте йому на прощання», - сказали в Центрі управління польотами космонавтам перед тим, як фрагмент був відправлений у космосі. І додали: «Спочивай з миром».

Експеримент під назвою «Сейсмопрогноз» був встановлений за межами службового модуля «Звєзда» майже 10 років тому. Як і блоки зв'язку, «Сейсмопрогноз» було скинуто із задньої частини космічної станції у напрямку, що гарантує неможливість повторного контакту обладнання зі станцією.

На місце стійок, скинутих на борт «Звєзди», встановили нове обладнання.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Російські космонавти викинули старе обладнання за борт МКСРосійські космонавти викинули старе обладнання за борт МКС
NASA вдалося перетворити 98% сечі та поту астронавтів МКС на водуNASA вдалося перетворити 98% сечі та поту астронавтів МКС на воду
SpaceX успішно випробувала двигуни Starship перед новим запуском корабляSpaceX успішно випробувала двигуни Starship перед новим запуском корабля
Археологи знайшли статую бога смерті майя цивілізаціїАрхеологи знайшли статую бога смерті майя цивілізації
Блок рекламы


Похожие новости
Астрономи знайшли «бідне старе серце» Чумацького ШляхуАстрономи знайшли «бідне старе серце» Чумацького Шляху
Місія "Артеміда-1": ракета зі Снупі та баранцем Шоном на борту прокладе шлях для висадки людей на МісяцьМісія "Артеміда-1": ракета зі Снупі та баранцем Шоном на борту прокладе шлях для висадки людей на Місяць
РоSSийский спутник с буквой Z на борту сгорел в атмосфере спустя 20 дней после запускаРоSSийский спутник с буквой Z на борту сгорел в атмосфере спустя 20 дней после запуска
Основатель Amazon нанял нобелевских лауреатов и ведущих ученых для проекта по борьбе со старениемОснователь Amazon нанял нобелевских лауреатов и ведущих ученых для проекта по борьбе со старением
Новая вакцина против старения увеличила продолжительность жизни мышей. А с людьми так сработает?
В Британском музее покажут старейшую в мире карту звезд
Стареющие белые карлики превращаются в магнетары
Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 88 спутниками на борту
Джефф Безос полетит в космос во время первого испытания ракеты New Shepard с людьми на борту
Последние новости
Подгружаем последние новости