Астрономи знайшли «бідне старе серце» Чумацького Шляху

Вчені заявили про те, що зірки, розкидані центром Чумацького Шляху, - це залишки старого галактичного ядра, яке існувало, коли наша галактика була ще молодою. За допомогою найточнішої 3D-карти нашої галактики та нейромережі, яка аналізувала склад зірок, дослідники вивчили понад два мільйони світил. У результаті вони визначили групу з 18 тисяч зірок, які існували, коли наша галактика була "немовлям", повідомляє Science Alert.

Вік Чумацького Шляху оцінюється у 13 мільярдів років, і реконструювати історію його еволюції – непросте завдання. Зірки можуть бути пов'язані між собою на основі загальних рис, таких як рух або хімічний склад (металевість). Допомогти у визначенні може космічна обсерваторія Gaia.