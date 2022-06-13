Считали вымершей 100 лет назад: на Галапагосах нашли фантастическую гигантскую черепаху

Гигантская галапагосская черепаха с острова Фернандина, которую считали вымершим видом, была найдена живой. Черепахи Chelonoidis phantasticus генетически отличаются от всех других видов галапагосских гигантских черепах.

Об этом сообщает Тhe Daily Mail.

Данное открытие дало больше узнать ученым о редких видах, которые могут сохраняться в изолированных местах в течение длительного времени.

Черепаха Chelonoidis phantasticus очень похожа на ту, которую исследователи нашли на острове Фернандина более 100 лет назад, и они обе сильно отличались от черепах всех других островов. У ученых появилось больше вопросов после находки, в частности: есть ли на Фернандине еще черепахи, которых можно вернуть к программе разведения, как колонизировали остров и какова их эволюционная связь с другими гигантскими галапагосскими черепахами.

Фото: dailymail.co.uk

Специалисты дали черепахе имя - Фернанда. Они считают, что в крови этой черепахи смешены гены различных галапагосских видов. Она не такая большая, как ее предки. Ученые предполагают, что, скорее всего, это связано с растительностью, которую она ест.

Ближайшие родственники Фернанды обнаружились на далеком от Фернандины острове Эспаньола.

Фото: dailymail.co.uk

"Вопрос о том, как предки добрались до Фернандины, остается нерешенным", - уточнили эксперты, информирует Апостроф .

Данная находка побуждает биологов активнее искать последних нескольких особей этой популяции. Известно, что популяции черепах практически уничтожили европейские мореплаватели, которые охотились на них, как на еду.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk