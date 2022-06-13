Считали вымершей 100 лет назад: на Галапагосах нашли фантастическую гигантскую черепаху
Гигантская галапагосская черепаха с острова Фернандина, которую считали вымершим видом, была найдена живой. Черепахи Chelonoidis phantasticus генетически отличаются от всех других видов галапагосских гигантских черепах.
Об этом
Данное открытие дало больше узнать ученым о редких видах, которые могут сохраняться в изолированных местах в течение длительного времени.
Черепаха Chelonoidis phantasticus очень похожа на ту, которую исследователи нашли на острове Фернандина более 100 лет назад, и они обе сильно отличались от черепах всех других островов. У ученых появилось больше вопросов после находки, в частности: есть ли на Фернандине еще черепахи, которых можно вернуть к программе разведения, как колонизировали остров и какова их эволюционная связь с другими гигантскими галапагосскими черепахами.
Специалисты дали черепахе имя - Фернанда. Они считают, что в крови этой черепахи смешены гены различных галапагосских видов. Она не такая большая, как ее предки. Ученые предполагают, что, скорее всего, это связано с растительностью, которую она ест.
Ближайшие родственники Фернанды обнаружились на далеком от Фернандины острове Эспаньола.
"Вопрос о том, как предки добрались до Фернандины, остается нерешенным", - уточнили эксперты, информирует
Данная находка побуждает биологов активнее искать последних нескольких особей этой популяции. Известно, что популяции черепах практически уничтожили европейские мореплаватели, которые охотились на них, как на еду.