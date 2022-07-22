Одна з перших тварин, яка вийшла на суші, повернулася назад у воду

Близько 365 мільйонів років тому одна група риб залишила воду для того, щоби почати жити на суші. Ці істоти були ранніми чотирилапими, від яких потім пішли тисячі видів, включаючи земноводних, птахів, а також людей. Але виявилося, що не всі ці істоти продовжили жити на суші, дехто з них повернувся у воду, повідомляє Science Alert.

Дослідники виявили скам'янілість, яка показує, що, як мінімум, одна з риб, що вийшли на сушу, повернулася назад до водного способу життя. Замість використання своїх плавців для пересування по морському дну і виходу на берег, вона користувалася ними виключно для плавання.