Вчені розповіли про першу тварину, у якої з'явився скелет

Вона мешкала Землі ще 514 мільйонів років тому.

Вчені розповіли про першу тварину, у якої з'явився скелет
Вчені мешкали на Землі ще 500 мільйонів років тому
© Science Alert

Вчені проаналізували скам'янілості, які були знайдені в Китаї, і змогли виявити, яка тварина першою отримала скелет. Скам'янілі останки належали виду Gangtoucunia aspera, який жив на Землі близько 514 мільйонів років тому, повідомляє Science Alert.

Перші примітивні скелетні утворення почали формуватися ще близько 540 мільйонів років тому, коли життя на нашій планеті не вирізнялося різноманітністю. Морські губки того часу, що м'яко виглядають, були виявлені у вигляді трубчастих, схожих на наперстки, форм, структурованих твердими мінералізованими нитками. Ці зразки вважаються одними з ранніх скупчень скелетних скам'янілостей. Але вченим було важко сказати, як виглядали перші скелетні тварини. Вивчення м'яких тканин червоподібних Gangtoucunia aspera допомогло їм відповісти на це питання.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Кліматична криза: останні вісім років були найспекотнішими за всю історіюКліматична криза: останні вісім років були найспекотнішими за всю історію
Ракета Antares з українськими комплектуючими успішно вивела на орбіту вантажний корабельРакета Antares з українськими комплектуючими успішно вивела на орбіту вантажний корабель
Може нести понад 2 тонни боєприпасів: фото нового китайського безпілотника Wing Loong 3Може нести понад 2 тонни боєприпасів: фото нового китайського безпілотника Wing Loong 3
У Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 рокуУ Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 року
Вчені розробили нову методику редагування генівВчені розробили нову методику редагування генів
Блок рекламы


Похожие новости
Загинув у моторошній бійні: вчені відтворили зовнішність воїна, вбитого в Європі 660 років томуЗагинув у моторошній бійні: вчені відтворили зовнішність воїна, вбитого в Європі 660 років тому
Вчені виявили в Африці новий вид совВчені виявили в Африці новий вид сов
Вчені підрахували, скільки мікропластику з'їдають сині китиВчені підрахували, скільки мікропластику з'їдають сині кити
Вчені розробили нову методику редагування генівВчені розробили нову методику редагування генів
Вчені відтворили зовнішність «вампіра», який жив у XVIII століттіВчені відтворили зовнішність «вампіра», який жив у XVIII столітті
Вчені виявили найбільший "потенційно небезпечний" астероїд за кілька роківВчені виявили найбільший "потенційно небезпечний" астероїд за кілька років
Вчені запропонували новий метод вимірювання часуВчені запропонували новий метод вимірювання часу
У Британії під універмагом знайшли сотні скелетів – половина дитячі: фотоУ Британії під універмагом знайшли сотні скелетів – половина дитячі: фото
Наслідки зіткнення з DART: вчені помітили щось незвичайнеНаслідки зіткнення з DART: вчені помітили щось незвичайне
Альпійські льодовики тануть швидше, ніж будь-коли – вченіАльпійські льодовики тануть швидше, ніж будь-коли – вчені
Последние новости
Подгружаем последние новости