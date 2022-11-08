Вчені розповіли про першу тварину, у якої з'явився скелет

Вчені проаналізували скам'янілості, які були знайдені в Китаї, і змогли виявити, яка тварина першою отримала скелет. Скам'янілі останки належали виду Gangtoucunia aspera, який жив на Землі близько 514 мільйонів років тому, повідомляє Science Alert .

Перші примітивні скелетні утворення почали формуватися ще близько 540 мільйонів років тому, коли життя на нашій планеті не вирізнялося різноманітністю. Морські губки того часу, що м'яко виглядають, були виявлені у вигляді трубчастих, схожих на наперстки, форм, структурованих твердими мінералізованими нитками. Ці зразки вважаються одними з ранніх скупчень скелетних скам'янілостей. Але вченим було важко сказати, як виглядали перші скелетні тварини. Вивчення м'яких тканин червоподібних Gangtoucunia aspera допомогло їм відповісти на це питання.