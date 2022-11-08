Вчені розповіли про першу тварину, у якої з'явився скелет
Вона мешкала Землі ще 514 мільйонів років тому.
Вчені проаналізували скам'янілості, які були знайдені в Китаї, і змогли виявити, яка тварина першою отримала скелет. Скам'янілі останки належали виду Gangtoucunia aspera, який жив на Землі близько 514 мільйонів років тому, повідомляє
Перші примітивні скелетні утворення почали формуватися ще близько 540 мільйонів років тому, коли життя на нашій планеті не вирізнялося різноманітністю. Морські губки того часу, що м'яко виглядають, були виявлені у вигляді трубчастих, схожих на наперстки, форм, структурованих твердими мінералізованими нитками. Ці зразки вважаються одними з ранніх скупчень скелетних скам'янілостей. Але вченим було важко сказати, як виглядали перші скелетні тварини. Вивчення м'яких тканин червоподібних Gangtoucunia aspera допомогло їм відповісти на це питання.