Вчені знайшли в океані гігантську тварину з щупальцями

Ймовірно, це найдовша тварина на Землі.

Вчені знайшли в океані гігантську тварину з щупальцями
Довжина істоти оцінюється в 45 метрів
© Schmidt Ocean Institute

Підводний апарат, який занурювався біля берегів Західної Австралії, натрапив на гігантську сифонфору, довжина якої становить 45 метрів. Вона розташовувалась у воді у вигляді довгої спіралі, тягнучи за собою свої «щупальця», повідомляє The Guardian.

У 2020 році на глибині 600 метрів вчені помітили довгу желеподібну істоту, що нагадувала гігантську спіраль. За словами Неріди Вілсон з Музею Західної Австралії, істота нагадувала гігантську мотузку на горизонті.

Це виявилася глибоководна сифонфора, яка, ймовірно, належала до нового виду. Його віднесли до роду Apolemia, представники якого зазвичай виглядають як гігантські пір'яні боа.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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