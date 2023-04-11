Частина США швидко йде під воду – вчені

Рівень моря піднімається швидше, ніж вважалося.

Вчені вже знали, що підвищення рівня моря змінює узбережжя США . Але недавнє дослідження показало, що темпи підвищення більші на узбережжі Мексиканської затоки та на південному сході країни, повідомляє Gizmodo.

Рівень моря біля берегів США стрімко зростає © Pixabay

Дослідження, проведене вченими з Тулейського університету, показало, що з 2010 року рівень моря підвищується у цих регіонах приблизно на 10 міліметрів на рік, інформує ZN.ua .

У ході дослідження вчені порівняли польові та супутникові дані, отримані з 1900 по 2021 рік. Вони помітили, що за останні 12 років рівень моря піднімався з рекордною швидкістю. Підвищення на рівні 10 міліметрів може здатися невеликим, але з початку 1990-х рівень моря підвищувався в середньому на три міліметри.

Вчені вивчили різні фактори, які могли вплинути на втрату маси льоду та тиск повітря у регіоні. Але вони не могли пояснити підвищення рівня моря в Мексиканській затоці та навколо південно-східних штатів США . Тому дослідники вважають, що це результат антропогенної зміни клімату разом із природною мінливістю океану.

Згідно з дослідженням, прискорення темпів підвищення рівня моря за останні 12 років корелює з розширенням субтропічного круговороту, що включає північну частину Атлантичного океану та Карибський басейн. Круговороти - це системи обертових океанських течій. Згідно з дослідженням, потепління океану та зміна вітрів змінили течії у круговороті. Потепління води розширюється, що сприяє певному швидкому підвищенню рівня моря.

Поки що вчені не можуть сказати, чи продовжаться ці зміни в океані і якими вони будуть. Але прискорення підвищення рівня моря вже посилило затоплення прибережних регіонів, яке почалося через глобальне потепління.