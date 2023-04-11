Частина США швидко йде під воду – вчені
Рівень моря піднімається швидше, ніж вважалося.
Вчені вже знали, що підвищення рівня моря змінює узбережжя США. Але недавнє дослідження показало, що темпи підвищення більші на узбережжі Мексиканської затоки та на південному сході країни, повідомляє
Дослідження, проведене вченими з Тулейського університету, показало, що з 2010 року рівень моря підвищується у цих регіонах приблизно на 10 міліметрів на рік, інформує
У ході дослідження вчені порівняли польові та супутникові дані, отримані з 1900 по 2021 рік. Вони помітили, що за останні 12 років рівень моря піднімався з рекордною швидкістю. Підвищення на рівні 10 міліметрів може здатися невеликим, але з початку 1990-х рівень моря підвищувався в середньому на три міліметри.
Вчені вивчили різні фактори, які могли вплинути на втрату маси льоду та тиск повітря у регіоні. Але вони не могли пояснити підвищення рівня моря в Мексиканській затоці та навколо південно-східних штатів США. Тому дослідники вважають, що це результат антропогенної зміни клімату разом із природною мінливістю океану.
Згідно з дослідженням, прискорення темпів підвищення рівня моря за останні 12 років корелює з розширенням субтропічного круговороту, що включає північну частину Атлантичного океану та Карибський басейн. Круговороти - це системи обертових океанських течій. Згідно з дослідженням, потепління океану та зміна вітрів змінили течії у круговороті. Потепління води розширюється, що сприяє певному швидкому підвищенню рівня моря.
Поки що вчені не можуть сказати, чи продовжаться ці зміни в океані і якими вони будуть. Але прискорення підвищення рівня моря вже посилило затоплення прибережних регіонів, яке почалося через глобальне потепління.