Археологи нашли два затонувших корабля, «полных сокровищами»

Археологи нашли недалеко от побережья Колумбии золотые монеты и другие сокровища, разбросанные вокруг двух кораблей, потерпевших крушение. Кроме того, рядом были найдены следы еще двух древних кораблекрушений, сообщает CBS news .

Морские эксперты называют одно из этих суден, галеон «Сан Хосе», «священным Граалем» испанских колониальных кораблекрушений. Дистанционно контролируемая операция по наблюдению за кораблекрушениями опустилась на глубине 900 метров под поверхностью океана.