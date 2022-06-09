Археологи нашли два затонувших корабля, «полных сокровищами»

Ученые называют находку «святым Граалем» испанских колониальных кораблекрушений, информирует ZN.ua.

Археологи нашли два затонувших корабля, «полных сокровищами»
Корабль "Сан Хосе" затонул в 1708 году
© Википедия

Археологи нашли недалеко от побережья Колумбии золотые монеты и другие сокровища, разбросанные вокруг двух кораблей, потерпевших крушение. Кроме того, рядом были найдены следы еще двух древних кораблекрушений, сообщает CBS news.

Морские эксперты называют одно из этих суден, галеон «Сан Хосе», «священным Граалем» испанских колониальных кораблекрушений. Дистанционно контролируемая операция по наблюдению за кораблекрушениями опустилась на глубине 900 метров под поверхностью океана.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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