2022-06-17
Ученые нашли в Гренландии «тайную» популяцию белых медведей
Животные живут в, казалось бы, невозможных условиях.
Ученые обнаружили "спрятанную" популяцию белых медведей© Kristin Laidre/University of Washington
Ученые обнаружили в Гренландии неизвестную ранее популяцию белых медведей, которая живет в «невозможных условиях». В этом регионе большую часть года отсутствуют плавучие платформы из льда, которые эти животные используют для охоты, сообщает
Необычная группа, которую ранее считали частью другой популяции, скрывалась у всех на виду на протяжении 100 лет.
Фаина Ваулина, ZN.ua