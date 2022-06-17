Ученые нашли в Гренландии «тайную» популяцию белых медведей

Животные живут в, казалось бы, невозможных условиях.

Ученые нашли в Гренландии «тайную» популяцию белых медведей
Ученые обнаружили "спрятанную" популяцию белых медведей
© Kristin Laidre/University of Washington

Ученые обнаружили в Гренландии неизвестную ранее популяцию белых медведей, которая живет в «невозможных условиях». В этом регионе большую часть года отсутствуют плавучие платформы из льда, которые эти животные используют для охоты, сообщает Live Science.

Необычная группа, которую ранее считали частью другой популяции, скрывалась у всех на виду на протяжении 100 лет.


Фаина Ваулина, ZN.ua





Интересные новости
Китай заявил о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации – BloombergКитай заявил о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации – Bloomberg
Марсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеялаМарсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеяла
Илон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полетИлон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полет
Мона Лиза в реке: ИИ научили дорисовывать картины культовых художниковМона Лиза в реке: ИИ научили дорисовывать картины культовых художников
Вакцина от африканской чумы свиней создана во ВьетнамеВакцина от африканской чумы свиней создана во Вьетнаме
Блок рекламы


Похожие новости
Астрономы нашли черную дыру, которая растет быстрее всех другихАстрономы нашли черную дыру, которая растет быстрее всех других
Ученые создали «наномашины», способные убивать ракУченые создали «наномашины», способные убивать рак
Ученые реконструировали облик богатой представительницы бронзового векаУченые реконструировали облик богатой представительницы бронзового века
Ученые нашли неожиданного древнейшего предка человекаУченые нашли неожиданного древнейшего предка человека
Виноват влюбленный неандерталец: ученые выяснили, откуда у людей возникает COVID-19Виноват влюбленный неандерталец: ученые выяснили, откуда у людей возникает COVID-19
Считали вымершей 100 лет назад: на Галапагосах нашли фантастическую гигантскую черепахуСчитали вымершей 100 лет назад: на Галапагосах нашли фантастическую гигантскую черепаху
«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе
Ученые создали «живую кожу» для роботовУченые создали «живую кожу» для роботов
Морда бульдога и короткие "руки": в Египте нашли останки динозавра размером с автобусМорда бульдога и короткие "руки": в Египте нашли останки динозавра размером с автобус
Археологи нашли два затонувших корабля, «полных сокровищами»Археологи нашли два затонувших корабля, «полных сокровищами»
Последние новости
Подгружаем последние новости