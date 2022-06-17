Ученые нашли в Гренландии «тайную» популяцию белых медведей

Ученые обнаружили в Гренландии неизвестную ранее популяцию белых медведей, которая живет в «невозможных условиях». В этом регионе большую часть года отсутствуют плавучие платформы из льда, которые эти животные используют для охоты, сообщает Live Science.

Необычная группа, которую ранее считали частью другой популяции, скрывалась у всех на виду на протяжении 100 лет.