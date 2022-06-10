2022-06-10
Ученые создали «живую кожу» для роботов
Таким образом исследователи хотят «построить новые отношения между людьми и роботами», информирует
Ученые покрыли робопалец "живой" кожей© Shoji Takeuchi
Японские ученые создали «слегка потный» роботизированный палец, покрытый «живой кожей». По мнению исследователей, это может вывести отношения между людьми и роботами на новый уровень, сообщает
Палец способен к самовосстановлению, ученые рассматривают его как возможность стереть грань между живой плотью и машиной. Вместе с тем, исследователи разделились во мнении о том, понравится ли людям реалистичная анатомия пальца или же они сочтут ее жуткой.
Фаина Ваулина, ZN.ua