Ученые создали «живую кожу» для роботов

Таким образом исследователи хотят «построить новые отношения между людьми и роботами», информирует ZN.ua.

Ученые создали «живую кожу» для роботов
Ученые покрыли робопалец "живой" кожей
© Shoji Takeuchi

Японские ученые создали «слегка потный» роботизированный палец, покрытый «живой кожей». По мнению исследователей, это может вывести отношения между людьми и роботами на новый уровень, сообщает The Guardian.

Палец способен к самовосстановлению, ученые рассматривают его как возможность стереть грань между живой плотью и машиной. Вместе с тем, исследователи разделились во мнении о том, понравится ли людям реалистичная анатомия пальца или же они сочтут ее жуткой.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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