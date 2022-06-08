Ученые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животных

Кости динозавров свидетельствуют о том, что раньше животные были больше, информирует ZN.ua.

Ученые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животных
Ученые рассказали, почему исчезли гигантские животные суши
© CNN

В далеком прошлом Землю населяли гигантские животные. Среди них были могучие динозавры, птерозавры размером с самолет, гигантские крокодилы и змеи, а также броненосцы размером с машину. Но сегодня на нашей планете осталось лишь немного крупных видов. Почему же это произошло? Ответ на этот вопрос публикует издание Live science.

Существует множество ископаемых свидетельств того, что в прошлом на Земле жили гигантские животные. Они были не только гигантскими, но их средние размеры были больше, чем у современных представителей фауны, рассказал палеобиолог из Университета Флориды Грег Эриксон. С тех пор, как в ХІХ столетии ученые раскопали первую партию костей динозавров, они пытаются объяснить, почему гигантские животные были распространены миллионы лет назад, но редко встречаются сегодня. Но, по словам Эриксона, дать однозначный ответ никто не может.


Фаина Ваулина, ZN.ua





Интересные новости
В июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планетВ июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планет
Китай готовится к запуску новой миссии на свою орбитальную космическую станциюКитай готовится к запуску новой миссии на свою орбитальную космическую станцию
Китай запустил третью миссию с экипажем на новую космическую станциюКитай запустил третью миссию с экипажем на новую космическую станцию
«Хаббл» сделал свой самый большой снимок, который поможет в поисках самых редких галактик Вселенной«Хаббл» сделал свой самый большой снимок, который поможет в поисках самых редких галактик Вселенной
Ученые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животныхУченые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животных
Блок рекламы


Похожие новости
Роботы почувствуют боль: ученые создают "кожу", передающую неприятные ощущенияРоботы почувствуют боль: ученые создают "кожу", передающую неприятные ощущения
Южный или Северный полюс: ученые назвали самое холодное место на ЗемлеЮжный или Северный полюс: ученые назвали самое холодное место на Земле
Ученые создали отряд крыс-спасателей для помощи жертвам землетрясенийУченые создали отряд крыс-спасателей для помощи жертвам землетрясений
Сколько бы о снижении выбросов парниковых газов ни говорили, их меньше не становится - ученыеСколько бы о снижении выбросов парниковых газов ни говорили, их меньше не становится - ученые
Ученые пересадили пациенту ухо, которое было выращено из его же тканейУченые пересадили пациенту ухо, которое было выращено из его же тканей
К Земле приближается крупный потенциально опасный астероидК Земле приближается крупный потенциально опасный астероид
Ученые обнаружили самое большое растение на ЗемлеУченые обнаружили самое большое растение на Земле
Китайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников StarlinkКитайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников Starlink
Кровь тиранозавра оказалось "горячей": ученые в США сделали революционное открытиеКровь тиранозавра оказалось "горячей": ученые в США сделали революционное открытие
Ученые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлениюУченые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлению
Последние новости
Подгружаем последние новости