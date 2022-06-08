Ученые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животных

В далеком прошлом Землю населяли гигантские животные. Среди них были могучие динозавры, птерозавры размером с самолет, гигантские крокодилы и змеи, а также броненосцы размером с машину. Но сегодня на нашей планете осталось лишь немного крупных видов. Почему же это произошло? Ответ на этот вопрос публикует издание Live science.

Существует множество ископаемых свидетельств того, что в прошлом на Земле жили гигантские животные. Они были не только гигантскими, но их средние размеры были больше, чем у современных представителей фауны, рассказал палеобиолог из Университета Флориды Грег Эриксон. С тех пор, как в ХІХ столетии ученые раскопали первую партию костей динозавров, они пытаются объяснить, почему гигантские животные были распространены миллионы лет назад, но редко встречаются сегодня. Но, по словам Эриксона, дать однозначный ответ никто не может.