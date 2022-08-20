Астероїд розмірами з піраміду Хеопса вперше за 100 років зблизиться з Землею

Зближення відбудеться вже сьогодні, 20 серпня.

Астероїд розмірами з піраміду Хеопса вперше за 100 років зблизиться з Землею
Астероїд зблизиться з Землею 20 серпня
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У суботу, 20 серпня, астероїд розмірами з піраміду Хеопса пролетить повз Землю вперше за 100 років. Діаметр небесного тіла під позначенням 2019 року AV13 оцінюється в 100 – 228 метрів, повідомляє Newsweek.

За оцінками вчених, астероїд пролетить повз планету на швидкості 32 тисячі кілометрів на годину. Відстань між ним і Землею буде в 13,8 рази більшою, ніж відстань до Місяця.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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