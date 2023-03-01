Цього тижня з Землею зблизяться чотири великі астероїди. Але всі вони пройдуть за кілька мільйонів кілометрів від нашої планети, повідомляє Space.com.

Водночас усі вони пройдуть в межах 7,5 мільйонів кілометрів від Землі – достатньо близько, щоб вважатися «потенційно небезпечними». Але жоден не підлетить ближче за 3,5 мільйони кілометрів.