2023-03-01
Цього тижня з Землею зблизяться чотири великі астероїди
Два з них уже безпечно пролетіли повз планету.
Повз Землю пролетять чотири великі астероїди© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Цього тижня з Землею зблизяться чотири великі астероїди. Але всі вони пройдуть за кілька мільйонів кілометрів від нашої планети, повідомляє
Водночас усі вони пройдуть в межах 7,5 мільйонів кілометрів від Землі – достатньо близько, щоб вважатися «потенційно небезпечними». Але жоден не підлетить ближче за 3,5 мільйони кілометрів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua