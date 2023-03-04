Археологи знайшли у Великій Британії гребінь, зроблений з людського черепа

Знахідку датували залізною добою.

Археологи знайшли у Великій Британії гребінь, зроблений з людського черепа
Ймовірно, гребінь носили як амулет
© MOLA

Вчені виявили "неймовірно рідкісний" гребінь, виготовлений з людського черепа. Його знайшли серед тисяч артефактів, виявлених у ході археологічних розкопок, повідомляє ВВС.

Аксесуар, який одержав назву Bar Hill Comb, виявили співробітники Музею лондонської археології (MOLA). Його знайшли серед 280 тисяч цікавих предметів, зібраних у період між 2016 та 2018 роками.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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