Археологи знайшли у Великій Британії гребінь, зроблений з людського черепа

Вчені виявили "неймовірно рідкісний" гребінь, виготовлений з людського черепа. Його знайшли серед тисяч артефактів, виявлених у ході археологічних розкопок, повідомляє ВВС.

Аксесуар, який одержав назву Bar Hill Comb, виявили співробітники Музею лондонської археології (MOLA). Його знайшли серед 280 тисяч цікавих предметів, зібраних у період між 2016 та 2018 роками.