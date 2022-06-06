Южный или Северный полюс: ученые назвали самое холодное место на Земле

Северный и Южный полюс – это самые холодные регионы нашей планеты. Но, хотя они кажутся очень похожими, один, все же, холоднее, чем другой. Так какой же? Ответ на этот вопрос дали опубликовало издание Live science .

Оба полюса являются такими холодными, поскольку располагаются вверху и внизу планеты, из-за чего не получают прямых потоков солнечного света. На обоих полюсах солнце всегда находится низко над горизонтом, даже в середине лета, а зимой оно находится ниже линии горизонта и может не показываться месяцами.