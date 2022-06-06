2022-06-06
Южный или Северный полюс: ученые назвали самое холодное место на Земле
На обоих полюсах невероятно холодно.
Ученые рассказали, на каком полюсе Земли холоднее© unsplash/goosegrease
Северный и Южный полюс – это самые холодные регионы нашей планеты. Но, хотя они кажутся очень похожими, один, все же, холоднее, чем другой. Так какой же? Ответ на этот вопрос дали опубликовало издание
Оба полюса являются такими холодными, поскольку располагаются вверху и внизу планеты, из-за чего не получают прямых потоков солнечного света. На обоих полюсах солнце всегда находится низко над горизонтом, даже в середине лета, а зимой оно находится ниже линии горизонта и может не показываться месяцами.
Фаина Ваулина, ZN.ua