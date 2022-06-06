Южный или Северный полюс: ученые назвали самое холодное место на Земле

На обоих полюсах невероятно холодно.

Южный или Северный полюс: ученые назвали самое холодное место на Земле
Ученые рассказали, на каком полюсе Земли холоднее
© unsplash/goosegrease

Северный и Южный полюс – это самые холодные регионы нашей планеты. Но, хотя они кажутся очень похожими, один, все же, холоднее, чем другой. Так какой же? Ответ на этот вопрос дали опубликовало издание Live science.

Оба полюса являются такими холодными, поскольку располагаются вверху и внизу планеты, из-за чего не получают прямых потоков солнечного света. На обоих полюсах солнце всегда находится низко над горизонтом, даже в середине лета, а зимой оно находится ниже линии горизонта и может не показываться месяцами.


Фаина Ваулина, ZN.ua





Интересные новости
В июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планетВ июне жители Земли смогут увидеть парад пяти планет
Китай готовится к запуску новой миссии на свою орбитальную космическую станциюКитай готовится к запуску новой миссии на свою орбитальную космическую станцию
Китай запустил третью миссию с экипажем на новую космическую станциюКитай запустил третью миссию с экипажем на новую космическую станцию
Китайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников StarlinkКитайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников Starlink
Марсоход NASA принял первое самостоятельное решениеМарсоход NASA принял первое самостоятельное решение
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые создали отряд крыс-спасателей для помощи жертвам землетрясенийУченые создали отряд крыс-спасателей для помощи жертвам землетрясений
Сколько бы о снижении выбросов парниковых газов ни говорили, их меньше не становится - ученыеСколько бы о снижении выбросов парниковых газов ни говорили, их меньше не становится - ученые
Ученые пересадили пациенту ухо, которое было выращено из его же тканейУченые пересадили пациенту ухо, которое было выращено из его же тканей
К Земле приближается крупный потенциально опасный астероидК Земле приближается крупный потенциально опасный астероид
Ученые обнаружили самое большое растение на ЗемлеУченые обнаружили самое большое растение на Земле
Китайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников StarlinkКитайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников Starlink
Кровь тиранозавра оказалось "горячей": ученые в США сделали революционное открытиеКровь тиранозавра оказалось "горячей": ученые в США сделали революционное открытие
Ученые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлениюУченые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлению
Ученые рассказали, как родился самый активный вулкан на планетеУченые рассказали, как родился самый активный вулкан на планете
Эволюция происходит в четыре раза быстрее предполагаемого – ученыеЭволюция происходит в четыре раза быстрее предполагаемого – ученые
Последние новости
Подгружаем последние новости